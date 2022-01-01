Преимущества

Складная конструкция и колеса

Эластичная лента для фиксации

Боковые стойки

Удобная рукоятка

Несущая способность до 125 кг, на ступеньках - до 60 кг

Корпус алюминиевой складной тележки Bosch Alu-Caddy 1600A001SA изготовлен акрилонитрил-бутадиенстирола (ABS)

Алюминиевая складная тележка Bosch Alu-Caddy 1600A001SA - это прочное, компактное и легкое приспособление для транспортировки кейсов BOXX. Колеса и сама конструкция складываются для хранения. Ящики устанавливаются на опорную поверхность. Для удобного и надежного перемещения груза тележка оснащена боковыми стойками и эластичной лентой для фиксации. Изделие выполнено из ABS (акрилонитрил-бутадиенстирол)