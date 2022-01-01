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Алюминиевая складная тележка Bosch Alu-Caddy 1600A001SA
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Ручные тележки
    Алюминиевая складная тележка Bosch Alu-Caddy 1600A001SA
    Арт. О00000034275
    Алюминиевая складная тележка Bosch Alu-Caddy 1600A001SA
    Алюминиевая складная тележка Bosch Alu-Caddy 1600A001SA
    Алюминиевая складная тележка Bosch Alu-Caddy 1600A001SA
      Алюминиевая складная тележка Bosch Alu-Caddy 1600A001SA
      Алюминиевая складная тележка Bosch Alu-Caddy 1600A001SA
      Алюминиевая складная тележка Bosch Alu-Caddy 1600A001SA

      Алюминиевая складная тележка Bosch Alu-Caddy 1600A001SA

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000034275

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		7
      Габариты, мм
      		490х640х174
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Алюминиевая складная тележка Bosch Alu-Caddy 1600A001SA - это прочное, компактное и легкое приспособление для транспортировки кейсов BOXX. Колеса и сама конструкция складываются для хранения. Ящики устанавливаются на опорную поверхность. Для удобного и надежного перемещения груза тележка оснащена боковыми стойками и эластичной лентой для фиксации. Изделие выполнено из ABS (акрилонитрил-бутадиенстирол)

        Преимущества

        • Складная конструкция и колеса
        • Эластичная лента для фиксации
        • Боковые стойки
        • Удобная рукоятка
        • Несущая способность до 125 кг, на ступеньках - до 60 кг
        • Корпус алюминиевой складной тележки Bosch Alu-Caddy 1600A001SA изготовлен акрилонитрил-бутадиенстирола (ABS)