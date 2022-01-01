Алюминиевая складная тележка Bosch Alu-Caddy 1600A001SA
Арт. О00000034275
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|7
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Габариты, мм
|490х640х174
- Алюминиевая складная тележка Bosch Alu-Caddy 1600A001SA - это прочное, компактное и легкое приспособление для транспортировки кейсов BOXX. Колеса и сама конструкция складываются для хранения. Ящики устанавливаются на опорную поверхность. Для удобного и надежного перемещения груза тележка оснащена боковыми стойками и эластичной лентой для фиксации. Изделие выполнено из ABS (акрилонитрил-бутадиенстирол)
Преимущества
- Складная конструкция и колеса
- Эластичная лента для фиксации
- Боковые стойки
- Удобная рукоятка
- Несущая способность до 125 кг, на ступеньках - до 60 кг
- Корпус алюминиевой складной тележки Bosch Alu-Caddy 1600A001SA изготовлен акрилонитрил-бутадиенстирола (ABS)