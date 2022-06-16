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Пильный диск Bosch ECO WOOD 2.608.644.372 (160x20 мм)
5.0
2
Найти аналог
Пильные диски по дереву
    Пильный диск Bosch ECO WOOD 2.608.644.372 (160x20 мм)
    Арт. О00000008452
    5.0
    2
    Пильный диск Bosch ECO WOOD 2.608.644.372 (160x20 мм)
    Пильный диск Bosch ECO WOOD 2.608.644.372 (160x20 мм)
    Пильный диск Bosch ECO WOOD 2.608.644.372 (160x20 мм)
      Пильный диск Bosch ECO WOOD 2.608.644.372 (160x20 мм)
      Пильный диск Bosch ECO WOOD 2.608.644.372 (160x20 мм)
      Пильный диск Bosch ECO WOOD 2.608.644.372 (160x20 мм)

      Пильный диск Bosch ECO WOOD 2.608.644.372 (160x20 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000008452
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип комплектующего
      		пильный диск
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пильный диск Bosch ECO WOOD 2.608.644.372 - предназначен для использования в деревообработке и пиления древесных заготовок, выполненных из цельной древесины, древесных плит, фанеры. Разделенный на 3 сегмента диск с 18 зубьями подходит для оснащения дисковой электропилы или стационарной торцовочной пилы.