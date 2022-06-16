Пильный диск Bosch ECO WOOD 2.608.644.372 (160x20 мм)

Пильный диск Bosch ECO WOOD 2.608.644.372 - предназначен для использования в деревообработке и пиления древесных заготовок, выполненных из цельной древесины, древесных плит, фанеры. Разделенный на 3 сегмента диск с 18 зубьями подходит для оснащения дисковой электропилы или стационарной торцовочной пилы.

