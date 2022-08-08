Аккумуляторная сабельная пила Bosch EasyCut12 06033C9020 с кейсом, акк. Li-ion 2.5 Ач, 4100 ход/мин
Арт. О00000034308
Аккумуляторная сабельная пила Bosch EasyCut12 06033C9020 с кейсом, акк. Li-ion 2.5 Ач, 4100 ход/мин
Арт. О00000034308
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Венгрия
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Родина бренда
|Германия
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Емкость аккумулятора, Ач
|2.5
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Тип аккумулятора
|Li-lon
- Аккумуляторная сабельная мини-цепная пила Bosch EasyCut12 0.603.3C9.020 пригодится для пиления древесины и пластмассы. Благодаря технологии NanoBlade можно пилить вручную, не зажимая заготовку. Система крепления SDS позволяет быстро и безопасно заменить пильное полотно, не требуя использования дополнительных инструментов. Пила работает от литий-ионного аккумулятора, благодаря чему готова к эксплуатации в любое время и в любом месте
Преимущества
- Управление скоростью распиливания
- Индикатор уровня заряда аккумуляторной батареи
- Простое и быстрое выполнение прямых пропилов
- Универсальное пиление при внутренних и наружных работах
- Bosch Electronic - кнопочное управление началом пиления
- Система защиты элементов питания Bosch Electronic Cell Protection (ECP)
- Пиление вплотную к кромкам благодаря новой конструкции, например, для чистого отрезания ветвей вплотную к стволу
- Новая технология пиления NanoBlade не требует никакого специального обслуживания, смазки или заточки пильного полотна
- Прилагаемую петлю можно использовать для подвешивания Bosch EasyCut12 0.603.3C9.020 на ветвях или лестнице во время работы