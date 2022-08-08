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Аккумуляторная сабельная пила Bosch EasyCut12 06033C9020 с кейсом, акк. Li-ion 2.5 Ач, 4100 ход/мин
5.0
1
16 890 ₽
Аккумуляторные сабельные пилы
    Аккумуляторная сабельная пила Bosch EasyCut12 06033C9020 с кейсом, акк. Li-ion 2.5 Ач, 4100 ход/мин
    Арт. О00000034308
    5.0
    1
    Аккумуляторная сабельная пила Bosch EasyCut12 06033C9020 с кейсом, акк. Li-ion 2.5 Ач, 4100 ход/мин

      Аккумуляторная сабельная пила Bosch EasyCut12 06033C9020 с кейсом, акк. Li-ion 2.5 Ач, 4100 ход/мин

      16 890 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000034308
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Венгрия
      Родина бренда
      		Германия
      Емкость аккумулятора, Ач
      		2.5
      Тип аккумулятора
      		Li-lon
      Все характеристики
      16 890 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Аккумуляторная сабельная мини-цепная пила Bosch EasyCut12 0.603.3C9.020 пригодится для пиления древесины и пластмассы. Благодаря технологии NanoBlade можно пилить вручную, не зажимая заготовку. Система крепления SDS позволяет быстро и безопасно заменить пильное полотно, не требуя использования дополнительных инструментов. Пила работает от литий-ионного аккумулятора, благодаря чему готова к эксплуатации в любое время и в любом месте

        Преимущества

        • Управление скоростью распиливания
        • Индикатор уровня заряда аккумуляторной батареи
        • Простое и быстрое выполнение прямых пропилов
        • Универсальное пиление при внутренних и наружных работах
        • Bosch Electronic - кнопочное управление началом пиления
        • Система защиты элементов питания Bosch Electronic Cell Protection (ECP)
        • Пиление вплотную к кромкам благодаря новой конструкции, например, для чистого отрезания ветвей вплотную к стволу
        • Новая технология пиления NanoBlade не требует никакого специального обслуживания, смазки или заточки пильного полотна
        • Прилагаемую петлю можно использовать для подвешивания Bosch EasyCut12 0.603.3C9.020 на ветвях или лестнице во время работы