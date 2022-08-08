Аккумуляторная сабельная пила Bosch EasyCut12 06033C9020 с кейсом, акк. Li-ion 2.5 Ач, 4100 ход/мин

Преимущества

Управление скоростью распиливания

Индикатор уровня заряда аккумуляторной батареи

Простое и быстрое выполнение прямых пропилов

Универсальное пиление при внутренних и наружных работах

Bosch Electronic - кнопочное управление началом пиления

Система защиты элементов питания Bosch Electronic Cell Protection (ECP)

Пиление вплотную к кромкам благодаря новой конструкции, например, для чистого отрезания ветвей вплотную к стволу

Новая технология пиления NanoBlade не требует никакого специального обслуживания, смазки или заточки пильного полотна

Прилагаемую петлю можно использовать для подвешивания Bosch EasyCut12 0.603.3C9.020 на ветвях или лестнице во время работы

Аккумуляторная сабельная мини-цепная пила Bosch EasyCut12 0.603.3C9.020 пригодится для пиления древесины и пластмассы. Благодаря технологии NanoBlade можно пилить вручную, не зажимая заготовку. Система крепления SDS позволяет быстро и безопасно заменить пильное полотно, не требуя использования дополнительных инструментов. Пила работает от литий-ионного аккумулятора, благодаря чему готова к эксплуатации в любое время и в любом месте