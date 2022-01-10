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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch EasyDrill 1200 0.603.9A2.10B
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch EasyDrill 1200 0.603.9A2.10B
    Арт. О00000016693
    5.0
    1
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch EasyDrill 1200 0.603.9A2.10B
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch EasyDrill 1200 0.603.9A2.10B
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch EasyDrill 1200 0.603.9A2.10B
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch EasyDrill 1200 0.603.9A2.10B
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch EasyDrill 1200 0.603.9A2.10B
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch EasyDrill 1200 0.603.9A2.10B
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch EasyDrill 1200 0.603.9A2.10B
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch EasyDrill 1200 0.603.9A2.10B
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch EasyDrill 1200 0.603.9A2.10B
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch EasyDrill 1200 0.603.9A2.10B
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch EasyDrill 1200 0.603.9A2.10B
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch EasyDrill 1200 0.603.9A2.10B
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch EasyDrill 1200 0.603.9A2.10B
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch EasyDrill 1200 0.603.9A2.10B
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch EasyDrill 1200 0.603.9A2.10B
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch EasyDrill 1200 0.603.9A2.10B
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch EasyDrill 1200 0.603.9A2.10B
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch EasyDrill 1200 0.603.9A2.10B
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch EasyDrill 1200 0.603.9A2.10B
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch EasyDrill 1200 0.603.9A2.10B

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch EasyDrill 1200 0.603.9A2.10B

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000016693
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Венгрия
      Родина бренда
      		Германия
      Класс товара
      		бытовой
      Макс. крутящий момент, Нм
      		20
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch EasyDrill 1200 0.603.9A2.10B оснащена быстрозажимным патроном, что способствует простой смене оснастки. Мощный планетарный редуктор обеспечивает долгий срок службы. Благодаря встроенной подсветке, работать можно при плохом освещении или в темное время суток. Литий-ионная технология отличается отсутствием эффекта памяти и саморазряда. 

        Преимущества

        • Мощный планетарный редуктор - для долгого срока службы, оптимальной передачи усилия, высокой плавности хода
        • Быстрозажимной патрон - для простой смены оснастки
        • Рукоятка с мягкой накладкой - для комфортного рабочего процесса
        • Встроенная подсветка PowerLight - для освещения заготовки
        • 15 ступеней крутящего момента и позиция сверления - для универсального применения
        • Электронная регулировка оборотов - для работы с разными материалами
        • Li-lon аккумулятор: без эффекта памяти, без саморазряда
        • Один аккумулятор 12 В для любых инструментов этого класса напряжения
        • Чемодан - для удобства хранения и транспортировки аккумуляторной дрели-шуруповерт Bosch EasyDrill 1200 0.603.9A2.10B