Преимущества

Мощный планетарный редуктор - для долгого срока службы, оптимальной передачи усилия, высокой плавности хода

Быстрозажимной патрон - для простой смены оснастки

Рукоятка с мягкой накладкой - для комфортного рабочего процесса

Встроенная подсветка PowerLight - для освещения заготовки

15 ступеней крутящего момента и позиция сверления - для универсального применения

Электронная регулировка оборотов - для работы с разными материалами

Li-lon аккумулятор: без эффекта памяти, без саморазряда

Один аккумулятор 12 В для любых инструментов этого класса напряжения

Чемодан - для удобства хранения и транспортировки аккумуляторной дрели-шуруповерт Bosch EasyDrill 1200 0.603.9A2.10B

Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch EasyDrill 1200 0.603.9A2.10B оснащена быстрозажимным патроном, что способствует простой смене оснастки. Мощный планетарный редуктор обеспечивает долгий срок службы. Благодаря встроенной подсветке, работать можно при плохом освещении или в темное время суток. Литий-ионная технология отличается отсутствием эффекта памяти и саморазряда.