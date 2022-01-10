Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch EasyDrill 1200 0.603.9A2.10B
Арт. О00000016693
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Венгрия
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Родина бренда
|Германия
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Класс товара
|бытовой
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Макс. крутящий момент, Нм
|20
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
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- Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch EasyDrill 1200 0.603.9A2.10B оснащена быстрозажимным патроном, что способствует простой смене оснастки. Мощный планетарный редуктор обеспечивает долгий срок службы. Благодаря встроенной подсветке, работать можно при плохом освещении или в темное время суток. Литий-ионная технология отличается отсутствием эффекта памяти и саморазряда.
Преимущества
- Мощный планетарный редуктор - для долгого срока службы, оптимальной передачи усилия, высокой плавности хода
- Быстрозажимной патрон - для простой смены оснастки
- Рукоятка с мягкой накладкой - для комфортного рабочего процесса
- Встроенная подсветка PowerLight - для освещения заготовки
- 15 ступеней крутящего момента и позиция сверления - для универсального применения
- Электронная регулировка оборотов - для работы с разными материалами
- Li-lon аккумулятор: без эффекта памяти, без саморазряда
- Один аккумулятор 12 В для любых инструментов этого класса напряжения
- Чемодан - для удобства хранения и транспортировки аккумуляторной дрели-шуруповерт Bosch EasyDrill 1200 0.603.9A2.10B