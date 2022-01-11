Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch EasyDrill 1200 06039D3006
Арт. О00000034309
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Венгрия
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Родина бренда
|Германия
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Класс товара
|бытовой
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Макс. крутящий момент, Нм
|30
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
- Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch EasyDrill 1200 06039D3006 – бытовой инструмент. Подходит для быстрого начала работ по завинчиванию и сверлению по дереву, металлу и пластмассе. Благодаря 20 настройкам крутящего момента, настройке сверления и двухскоростному редуктору можно подстроиться под любую задачу. Встроенный светодиодный фонарь обеспечивает хорошую видимость в любых условиях работы. Кейс решает вопрос хранения и транспортировки.
Преимущества
- Аккумуляторная технология избавляет оператора от необходимости следить за шнуром питания
- Быстрозажимной патрон для простой смены оснастки
- Функция реверса упрощает выведение застрявшего в материале сверла
- Регулировка частоты вращения для точной настройки под разные материалы
- Подсветка рабочей зоны упрощает ведение работы в условиях недостаточной освещенности
- Li-lon аккумулятор: без эффекта памяти, без саморазряда
- Кейс для удобства хранения и транспортировки