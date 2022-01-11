Преимущества

Аккумуляторная технология избавляет оператора от необходимости следить за шнуром питания

Быстрозажимной патрон для простой смены оснастки

Функция реверса упрощает выведение застрявшего в материале сверла

Регулировка частоты вращения для точной настройки под разные материалы

Подсветка рабочей зоны упрощает ведение работы в условиях недостаточной освещенности

Li-lon аккумулятор: без эффекта памяти, без саморазряда

Кейс для удобства хранения и транспортировки

Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch EasyDrill 1200 06039D3006 – бытовой инструмент. Подходит для быстрого начала работ по завинчиванию и сверлению по дереву, металлу и пластмассе. Благодаря 20 настройкам крутящего момента, настройке сверления и двухскоростному редуктору можно подстроиться под любую задачу. Встроенный светодиодный фонарь обеспечивает хорошую видимость в любых условиях работы. Кейс решает вопрос хранения и транспортировки.