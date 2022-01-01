Универсальный пылесос Bosch EasyVac 3 0.603.3D1.000
Арт. О00000005179
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Возможность сбора жидкости
|Нет
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Моющий
|Нет
- Универсальный пылесос Bosch EasyVac 3 0.603.3D1.000 подходит для уборки строительных площадок и частных мастерских. Он имеет прозрачные стенки, благодаря которым можно контролировать количество собранного мусора. Пылесос оборудован розеткой с автоматикой включения/выключения и универсальным адаптером, что позволяет подключать к нему практически все электроинструменты. Для удобной фиксации шланга на корпусе аппарата предусмотрены специальные крючки с резинками
Преимущества
- Компактность при хранении
- Легкая транспортировка за счет эргономичной ручки
- Удобная возможность хранения кабеля и оснастки
- Синхронизация работы подключенного инструмента и пылесоса
- Легко вынимать и очищать контейнер для пыли
- Плоский складчатый фильтр и бумажный фильтр-мешок для чистой работы