Преимущества

Компактность при хранении

Легкая транспортировка за счет эргономичной ручки

Удобная возможность хранения кабеля и оснастки

Синхронизация работы подключенного инструмента и пылесоса

Легко вынимать и очищать контейнер для пыли

Плоский складчатый фильтр и бумажный фильтр-мешок для чистой работы

Универсальный пылесос Bosch EasyVac 3 0.603.3D1.000 подходит для уборки строительных площадок и частных мастерских. Он имеет прозрачные стенки, благодаря которым можно контролировать количество собранного мусора. Пылесос оборудован розеткой с автоматикой включения/выключения и универсальным адаптером, что позволяет подключать к нему практически все электроинструменты. Для удобной фиксации шланга на корпусе аппарата предусмотрены специальные крючки с резинками