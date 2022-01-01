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Универсальный пылесос Bosch EasyVac 3 0.603.3D1.000
Найти аналог
Промышленные пылесосы (строительные)
    Универсальный пылесос Bosch EasyVac 3 0.603.3D1.000
    Арт. О00000005179
    Универсальный пылесос Bosch EasyVac 3 0.603.3D1.000
    Универсальный пылесос Bosch EasyVac 3 0.603.3D1.000
    Универсальный пылесос Bosch EasyVac 3 0.603.3D1.000
      Универсальный пылесос Bosch EasyVac 3 0.603.3D1.000
      Универсальный пылесос Bosch EasyVac 3 0.603.3D1.000
      Универсальный пылесос Bosch EasyVac 3 0.603.3D1.000

      Универсальный пылесос Bosch EasyVac 3 0.603.3D1.000

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000005179

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Возможность сбора жидкости
      		Нет
      Моющий
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Универсальный пылесос Bosch EasyVac 3 0.603.3D1.000 подходит для уборки строительных площадок и частных мастерских. Он имеет прозрачные стенки, благодаря которым можно контролировать количество собранного мусора. Пылесос оборудован розеткой с автоматикой включения/выключения и универсальным адаптером, что позволяет подключать к нему практически все электроинструменты. Для удобной фиксации шланга на корпусе аппарата предусмотрены специальные крючки с резинками

        Преимущества

        • Компактность при хранении
        • Легкая транспортировка за счет эргономичной ручки
        • Удобная возможность хранения кабеля и оснастки
        • Синхронизация работы подключенного инструмента и пылесоса 
        • Легко вынимать и очищать контейнер для пыли
        • Плоский складчатый фильтр и бумажный фильтр-мешок для чистой работы