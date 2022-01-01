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Аккумулятор Bosch 1600A00X7H, 12 В, 6.0 А*ч; Li-Ion
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Аккумуляторы для шуруповерта
    Аккумулятор Bosch 1600A00X7H, 12 В, 6.0 А*ч; Li-Ion
    Арт. О00000034279
    Аккумулятор Bosch 1600A00X7H, 12 В, 6.0 А*ч; Li-Ion
    Аккумулятор Bosch 1600A00X7H, 12 В, 6.0 А*ч; Li-Ion
    Аккумулятор Bosch 1600A00X7H, 12 В, 6.0 А*ч; Li-Ion
      Аккумулятор Bosch 1600A00X7H, 12 В, 6.0 А*ч; Li-Ion
      Аккумулятор Bosch 1600A00X7H, 12 В, 6.0 А*ч; Li-Ion
      Аккумулятор Bosch 1600A00X7H, 12 В, 6.0 А*ч; Li-Ion

      Аккумулятор Bosch 1600A00X7H, 12 В, 6.0 А*ч; Li-Ion

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000034279

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Совместимость
      		Bosch
      Время работы без подзарядки, мин
      		95
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Аккумулятор Bosch 1600A00X7H предназначен для инструментов Bosch напряжением 10.8 В и 12 В. У литий-ионных аккумуляторов отсутствует эффект памяти, благодаря чему возможна зарядка в любое время независимо от разряда батареи. Имеет возможность долгого хранения без потери заряда.

        Преимущества

        • Надежность
        • Износостойкость