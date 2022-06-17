Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 180-LI 0615990L6J, 2 Дж

Аккумуляторный перфоратор Bosch GBH 180-LI 0615990L6J подходит для сверления с ударом и без, а также легких долбежных работ. Надежен и эффективен в эксплуатации. Регулировка скорости вращения помогает выбрать оптимальный режим для каждого материала. Наличие LED-подсветки позволяет освещать рабочую зону при использовании инструмента в затемненных помещениях. В качестве источника питания используется литий-ионный аккумулятор, характеризующийся отсутствием эффекта памяти и саморазряда.

Преимущества