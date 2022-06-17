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Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 180-LI 0615990L6J, 2 Дж
5.0
2
Найти аналог
Аккумуляторные перфораторы
    Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 180-LI 0615990L6J, 2 Дж
    Арт. О00000011802
    5.0
    2
    Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 180-LI 0615990L6J, 2 Дж
    Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 180-LI 0615990L6J, 2 Дж
    Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 180-LI 0615990L6J, 2 Дж
      Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 180-LI 0615990L6J, 2 Дж
      Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 180-LI 0615990L6J, 2 Дж
      Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 180-LI 0615990L6J, 2 Дж

      Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 180-LI 0615990L6J, 2 Дж

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000011802
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Система пылеудаления
      		Нет
      Макс. частота вращения шпинделя, об/мин
      		1800
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторный перфоратор Bosch GBH 180-LI 0615990L6J подходит для сверления с ударом и без, а также легких долбежных работ. Надежен и эффективен в эксплуатации. Регулировка скорости вращения помогает выбрать оптимальный режим для каждого материала. Наличие LED-подсветки позволяет освещать рабочую зону при использовании инструмента в затемненных помещениях. В качестве источника питания используется литий-ионный аккумулятор, характеризующийся отсутствием эффекта памяти и саморазряда.

        Преимущества

        • Изменение положения долота (Vario-Lock)
        • Обрезиненные рукоятки для комфортного хвата
        • Функция реверса для изменения направления вращения
        • Дополнительная рукоять улучшает контроль над перфоратором
        • Система Bosch SDS - быстрая замена насадок без помощи инструмента
        • Защита пользователя и перфоратора в случае перегрузки или заклинивания
        • Вентиляционные отверстия на корпусе предохраняют двигатель от перегрева