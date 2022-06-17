Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 180-LI 0615990L6J, 2 Дж
Арт. О00000011802
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Система пылеудаления
|Нет
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Макс. частота вращения шпинделя, об/мин
|1800
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- Аккумуляторный перфоратор Bosch GBH 180-LI 0615990L6J подходит для сверления с ударом и без, а также легких долбежных работ. Надежен и эффективен в эксплуатации. Регулировка скорости вращения помогает выбрать оптимальный режим для каждого материала. Наличие LED-подсветки позволяет освещать рабочую зону при использовании инструмента в затемненных помещениях. В качестве источника питания используется литий-ионный аккумулятор, характеризующийся отсутствием эффекта памяти и саморазряда.
Преимущества
- Изменение положения долота (Vario-Lock)
- Обрезиненные рукоятки для комфортного хвата
- Функция реверса для изменения направления вращения
- Дополнительная рукоять улучшает контроль над перфоратором
- Система Bosch SDS - быстрая замена насадок без помощи инструмента
- Защита пользователя и перфоратора в случае перегрузки или заклинивания
- Вентиляционные отверстия на корпусе предохраняют двигатель от перегрева