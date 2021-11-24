Аккумуляторный перфоратор Bosch GBH 180-LI 0.611.911.121

Преимущества

Аккумуляторная технология избавляет оператора от необходимости следить за шнуром питания

3 режима работы: сверление с ударом и без, долбление

Бесщеточный двигатель – выше мощность, дольше время работы, компактнее размеры

Патрон SDS-plus для простой смены оснастки

Возможность поворота долота для удобства работы в режиме "Удар"

Рукоятки с покрытием Soft Grip для комфортного рабочего процесса

Функция реверса для заворачивания и отворачивания винтов

Регулировка частоты вращения для точной настройки под разные материалы

Предохранительная муфта для защиты оператора и инструмента при заклинивании бура

Для сверления отверстий нужной глубины в инструменте предусмотрен ограничитель

Li-lon аккумуляторы: без эффекта памяти, без саморазряда

2 аккумулятора для работы без простоев

Удобный чемодан решает вопрос хранения и транспортировки

Аккумуляторный бесщеточный перфоратор Bosch GBH 180-LI с 2 АКБ и ЗУ 0611911121 предназначен для перфорации в бетоне, кирпиче и камне, а также для легких долбежных работ. Также используется для сверления без удара в древесине, металле, керамике и пластмассе и для закручивания/выкручивания винтов. Бесщеточный двигатель отличается высокой производительностью и долгим сроком службы. Предохранительная муфта предотвращает поломки двигателя от перегрузки при достижении высокого крутящего момента. Литий-ионная технология увеличивает срок службы аппарата и позволяет заряжать аккумулятор вне зависимости от степени его разрядки.