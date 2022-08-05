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Аккумуляторный перфоратор Bosch GBH 18V-26 0611909000
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные перфораторы
    Аккумуляторный перфоратор Bosch GBH 18V-26 0611909000
    Арт. О00000034282
    5.0
    1
    Аккумуляторный перфоратор Bosch GBH 18V-26 0611909000
    Аккумуляторный перфоратор Bosch GBH 18V-26 0611909000
      Аккумуляторный перфоратор Bosch GBH 18V-26 0611909000
      Аккумуляторный перфоратор Bosch GBH 18V-26 0611909000

      Аккумуляторный перфоратор Bosch GBH 18V-26 0611909000

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000034282
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Система пылеудаления
      		Да
      Макс. частота вращения шпинделя, об/мин
      		890
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Аккумуляторный перфоратор Bosch GBH 18V-26 Solo 0.611.909.000 имеет 3 режима работы: сверление с ударом и без, долбление. Бесщеточный двигатель увеличивает рабочий ресурс инструмента. Данная модель работает от мощного литий-ионного аккумулятора с ЕСР защитой от перегрузки и перегрева. Световой индикатор позволяет оператору контролировать состояние аккумулятора - отслеживать степень его разрядки. Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства.

        Преимущества

        • Аккумуляторный инструмент удобен при работе в местах без доступа к сети электропитания
        • Три режима работы: сверление с ударом и без, долбление
        • Бесщеточный двигатель Bosch-EC - пылезащищен, не требует никакого технического обслуживания
        • Система Vibration Control - для неутомительной работы аккумуляторным перфоратором Bosch GBH 18V-26 Solo 0.611.909.000
        • Высокая производительность
        • Светодиодная рабочая подсветка - для освещения рабочей зоны
        • Система Electronic Cell Protection (ECP) - для защиты аккумулятора от перегрузки, перегрева и глубокого разряда
        • Аккумуляторы не имеют эффекта памяти
        • Система KickBack Control (KBC) - для повышенной защиты пользователя
        • Система Electronic Precision Control (EPC) - для оптимального контроля
        • Инновационная встроенная и опциональная система пылеудаления GDE 18V-16 - для сверления без пыли