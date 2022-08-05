Аккумуляторный перфоратор Bosch GBH 18V-26 0611909000

Преимущества

Аккумуляторный инструмент удобен при работе в местах без доступа к сети электропитания

Три режима работы: сверление с ударом и без, долбление

Бесщеточный двигатель Bosch-EC - пылезащищен, не требует никакого технического обслуживания

Система Vibration Control - для неутомительной работы аккумуляторным перфоратором Bosch GBH 18V-26 Solo 0.611.909.000

Высокая производительность

Светодиодная рабочая подсветка - для освещения рабочей зоны

Система Electronic Cell Protection (ECP) - для защиты аккумулятора от перегрузки, перегрева и глубокого разряда

Аккумуляторы не имеют эффекта памяти

Система KickBack Control (KBC) - для повышенной защиты пользователя

Система Electronic Precision Control (EPC) - для оптимального контроля

Инновационная встроенная и опциональная система пылеудаления GDE 18V-16 - для сверления без пыли

Аккумуляторный перфоратор Bosch GBH 18V-26 Solo 0.611.909.000 имеет 3 режима работы: сверление с ударом и без, долбление. Бесщеточный двигатель увеличивает рабочий ресурс инструмента. Данная модель работает от мощного литий-ионного аккумулятора с ЕСР защитой от перегрузки и перегрева. Световой индикатор позволяет оператору контролировать состояние аккумулятора - отслеживать степень его разрядки. Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства.