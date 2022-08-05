Аккумуляторный перфоратор Bosch GBH 18V-26 0611909000
Арт. О00000034282
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Система пылеудаления
|Да
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Макс. частота вращения шпинделя, об/мин
|890
- Аккумуляторный перфоратор Bosch GBH 18V-26 Solo 0.611.909.000 имеет 3 режима работы: сверление с ударом и без, долбление. Бесщеточный двигатель увеличивает рабочий ресурс инструмента. Данная модель работает от мощного литий-ионного аккумулятора с ЕСР защитой от перегрузки и перегрева. Световой индикатор позволяет оператору контролировать состояние аккумулятора - отслеживать степень его разрядки. Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства.
Преимущества
- Аккумуляторный инструмент удобен при работе в местах без доступа к сети электропитания
- Три режима работы: сверление с ударом и без, долбление
- Бесщеточный двигатель Bosch-EC - пылезащищен, не требует никакого технического обслуживания
- Система Vibration Control - для неутомительной работы аккумуляторным перфоратором Bosch GBH 18V-26 Solo 0.611.909.000
- Высокая производительность
- Светодиодная рабочая подсветка - для освещения рабочей зоны
- Система Electronic Cell Protection (ECP) - для защиты аккумулятора от перегрузки, перегрева и глубокого разряда
- Аккумуляторы не имеют эффекта памяти
- Система KickBack Control (KBC) - для повышенной защиты пользователя
- Система Electronic Precision Control (EPC) - для оптимального контроля
- Инновационная встроенная и опциональная система пылеудаления GDE 18V-16 - для сверления без пыли