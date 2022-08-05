Аккумуляторный перфоратор Bosch GBH 36 V-28 0611906002
Арт. О00000034283
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Система пылеудаления
|Да
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Макс. частота вращения шпинделя, об/мин
|940
- Аккумуляторный перфоратор Bosch GBH 36 V-LI Plus 0.611.906.002 функционирует в трех режимах: сверление, сверление с ударом и долбление. Удобная рукоятка с нескользящими накладками гарантирует надежный хват и точный контроль над процессом работы. Наличие предохранительной муфты исключает риск проворачивания инструмента в руках оператора при клине оснастки. За удобство транспортировки и хранения перфоратора отвечает пластиковый кейс.
Преимущества
- Патрон SDS-Plus - для простого подбора необходимой оснастки
- Удобная регулировка положения зубила - для любых условий работы
- Рукоятка с мягкой накладкой - для комфортной работы
- Ограничительный упор - для сверления отверстий заданной глубины
- Реверс - для изменения направления вращения бура (необходимо для легкого извлечения его из материала)
- Антивибрационная система - для максимального комфорта при минимальной вибрации
- Абсолютный контроль при заклинивании сверла благодаря системе Bosch KickBack Control (KBC)
- Защита пользователя и инструмента в случае перегрузки или заклинивания