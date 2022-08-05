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Аккумуляторный перфоратор Bosch GBH 36 V-28 0611906002
4.0
1
89 590 ₽
94 180 ₽
Аккумуляторные перфораторы
    Аккумуляторный перфоратор Bosch GBH 36 V-28 0611906002
    Арт. О00000034283
    4.0
    1
    Аккумуляторный перфоратор Bosch GBH 36 V-28 0611906002
    Аккумуляторный перфоратор Bosch GBH 36 V-28 0611906002
    Аккумуляторный перфоратор Bosch GBH 36 V-28 0611906002
      Аккумуляторный перфоратор Bosch GBH 36 V-28 0611906002
      Аккумуляторный перфоратор Bosch GBH 36 V-28 0611906002
      Аккумуляторный перфоратор Bosch GBH 36 V-28 0611906002

      Аккумуляторный перфоратор Bosch GBH 36 V-28 0611906002

      • -4 590 ₽
      89 590 ₽
      94 180 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 350 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000034283
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Система пылеудаления
      		Да
      Макс. частота вращения шпинделя, об/мин
      		940
      Все характеристики
      • -4 590 ₽
      89 590 ₽
      94 180 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 350 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Аккумуляторный перфоратор Bosch GBH 36 V-LI Plus 0.611.906.002 функционирует в трех режимах: сверление, сверление с ударом и долбление. Удобная рукоятка с нескользящими накладками гарантирует надежный хват и точный контроль над процессом работы. Наличие предохранительной муфты исключает риск проворачивания инструмента в руках оператора при клине оснастки. За удобство транспортировки и хранения перфоратора отвечает пластиковый кейс.

        Преимущества

        • Патрон SDS-Plus - для простого подбора необходимой оснастки
        • Удобная регулировка положения зубила - для любых условий работы
        • Рукоятка с мягкой накладкой - для комфортной работы
        • Ограничительный упор - для сверления отверстий заданной глубины
        • Реверс - для изменения направления вращения бура (необходимо для легкого извлечения его из материала)
        • Антивибрационная система - для максимального комфорта при минимальной вибрации
        • Абсолютный контроль при заклинивании сверла благодаря системе Bosch KickBack Control (KBC)
        • Защита пользователя и инструмента в случае перегрузки или заклинивания