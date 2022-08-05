Аккумуляторный перфоратор Bosch GBH 36 V-28 0611906002

Преимущества

Патрон SDS-Plus - для простого подбора необходимой оснастки

Удобная регулировка положения зубила - для любых условий работы

Рукоятка с мягкой накладкой - для комфортной работы

Ограничительный упор - для сверления отверстий заданной глубины

Реверс - для изменения направления вращения бура (необходимо для легкого извлечения его из материала)

Антивибрационная система - для максимального комфорта при минимальной вибрации

Абсолютный контроль при заклинивании сверла благодаря системе Bosch KickBack Control (KBC)

Защита пользователя и инструмента в случае перегрузки или заклинивания

Аккумуляторный перфоратор Bosch GBH 36 V-LI Plus 0.611.906.002 функционирует в трех режимах: сверление, сверление с ударом и долбление. Удобная рукоятка с нескользящими накладками гарантирует надежный хват и точный контроль над процессом работы. Наличие предохранительной муфты исключает риск проворачивания инструмента в руках оператора при клине оснастки. За удобство транспортировки и хранения перфоратора отвечает пластиковый кейс.