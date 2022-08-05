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Дрель Bosch GBM 13-2 RE 0.601.1B2.000
5.0
1
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Сетевые дрели
    Дрель Bosch GBM 13-2 RE 0.601.1B2.000
    Арт. X11932083
    5.0
    1
    Дрель Bosch GBM 13-2 RE 0.601.1B2.000
    Дрель Bosch GBM 13-2 RE 0.601.1B2.000
      Дрель Bosch GBM 13-2 RE 0.601.1B2.000
      Дрель Bosch GBM 13-2 RE 0.601.1B2.000

      Дрель Bosch GBM 13-2 RE 0.601.1B2.000

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X11932083
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Германия
      Тип двигателя
      		щеточный
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Дрель Bosch GBM 13-2 RE 0.601.1B2.000 снабжена быстрозажимным патроном, что способствует простой смене оснастки. Скорость вращения можно установить с помощью регулировочного колесика, которое расположено на курке выключателя. Фиксация кнопки "Пуск" обеспечивает более продолжительную и удобную работу. Ограничитель глубины позволяет сверлить точные по размерам несквозные отверстия

        Преимущества 

        • Быстрозажимной патрон - для простой смены оснастки
        • Мощное усилие зажима и автоматическое подтягивание при сверлении
        • Функция реверса
        • Предохранительная муфта - для защиты инструмента и оператора
        • Диаметр отверстия в алюминии: 20 мм
        • Фиксация клавиши "Пуск" - для продолжительных работ
        • Шейка шпинделя диаметром 43 мм - для работы со стойкой сверлильного станка
        • Инструмент полностью на шариковых и роликовых подшипниках - для долгого срока службы
        • Дополнительная рукоятка - для комфортной работы 