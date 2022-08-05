Дрель Bosch GBM 13-2 RE 0.601.1B2.000
Арт. X11932083
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Германия
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Тип двигателя
|щеточный
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Напряжение сети, В
|220
- Дрель Bosch GBM 13-2 RE 0.601.1B2.000 снабжена быстрозажимным патроном, что способствует простой смене оснастки. Скорость вращения можно установить с помощью регулировочного колесика, которое расположено на курке выключателя. Фиксация кнопки "Пуск" обеспечивает более продолжительную и удобную работу. Ограничитель глубины позволяет сверлить точные по размерам несквозные отверстия
Преимущества
- Быстрозажимной патрон - для простой смены оснастки
- Мощное усилие зажима и автоматическое подтягивание при сверлении
- Функция реверса
- Предохранительная муфта - для защиты инструмента и оператора
- Диаметр отверстия в алюминии: 20 мм
- Фиксация клавиши "Пуск" - для продолжительных работ
- Шейка шпинделя диаметром 43 мм - для работы со стойкой сверлильного станка
- Инструмент полностью на шариковых и роликовых подшипниках - для долгого срока службы
- Дополнительная рукоятка - для комфортной работы