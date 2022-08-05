Преимущества

Быстрозажимной патрон - для простой смены оснастки

Мощное усилие зажима и автоматическое подтягивание при сверлении

Функция реверса

Предохранительная муфта - для защиты инструмента и оператора

Диаметр отверстия в алюминии: 20 мм

Фиксация клавиши "Пуск" - для продолжительных работ

Шейка шпинделя диаметром 43 мм - для работы со стойкой сверлильного станка

Инструмент полностью на шариковых и роликовых подшипниках - для долгого срока службы

Дополнительная рукоятка - для комфортной работы

Дрель Bosch GBM 13-2 RE 0.601.1B2.000 снабжена быстрозажимным патроном, что способствует простой смене оснастки. Скорость вращения можно установить с помощью регулировочного колесика, которое расположено на курке выключателя. Фиксация кнопки "Пуск" обеспечивает более продолжительную и удобную работу. Ограничитель глубины позволяет сверлить точные по размерам несквозные отверстия