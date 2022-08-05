Сверлильный станок Bosch GBM 50-2 Professional 06011B4020 - это удобная, долговечная, высокоэффективная и безопасная магнитная дрель для сверления металла. Лазер для быстрого позиционирования инструмента, мощный двигатель для надежного и эффективного точного сверления, УЗО для предотвращения поражения электрическим током. Сервисный дисплей с интеллектуальной системой HMI оповещает об износе угольных щеток, а индикатор нагрузки обеспечивает длительный срок службы инструмента. Идеально подходит для сверления до 50 мм в металле: мощный магнит обеспечивает надежное удержание инструмента.



