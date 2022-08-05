Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Сверлильный станок Bosch GBM 50-2 Professional 06011B4020
5.0
1
Найти аналог
Сетевые дрели
    Сверлильный станок Bosch GBM 50-2 Professional 06011B4020
    Арт. О00000034284
    5.0
    1
    Сверлильный станок Bosch GBM 50-2 Professional 06011B4020

      Сверлильный станок Bosch GBM 50-2 Professional 06011B4020

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. О00000034284
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Тип двигателя
      		щеточный
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Сверлильный станок Bosch GBM 50-2 Professional 06011B4020  - это удобная, долговечная, высокоэффективная и безопасная магнитная дрель для сверления металла. Лазер для быстрого позиционирования инструмента, мощный двигатель для надежного и эффективного точного сверления, УЗО для предотвращения поражения электрическим током. Сервисный дисплей с интеллектуальной системой HMI оповещает об износе угольных щеток, а индикатор нагрузки обеспечивает длительный срок службы инструмента. Идеально подходит для сверления до 50 мм в металле: мощный магнит обеспечивает надежное удержание инструмента.