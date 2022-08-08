Торцовочная пила Bosch GCM 216 0.601.B33.000

Преимущества

Угол пропила регулируется в двух плоскостях – для выполнения различных задач

Функция блокировки шпинделя в BOSCH GCM 216 0601B33000 – быстрая замена оснастки

Блокировка от случайного включения – защита пользователя от непроизвольного запуска пилы

Фиксирующая струбцина и высокий упорный профиль – для надежного закрепления заготовки

Встроенный отключаемый лазер – для высокоточного пиления

Система пылеудаления и возможность подсоединения пылесоса – чистота рабочего места

Эргономичная горизонтальная ручка – для удобства быстрой транспортировки

Практичный измеритель длины – для многократного выпиливания одинаковых деталей

Съемный стол – обеспечивает легкую очистку

Сетевая торцовочная пила BOSCH GCM 216 0601B33000 предназначена для выполнения прямолинейных продольных и поперечных распилов в древесине твердых и мягких пород, древесностружечных и древесноволокнистых плитах. Угол пропила регулируется в двух плоскостях: горизонтально (от -47 до +47 градусов) и вертикально (от 0 до 45 градусов). Функция блокировки шпинделя обеспечивает быструю замену оснастки. Для надежного закрепления заготовки предусмотрены фиксирующая струбцина и высокий упорный профиль (60 мм). Встроенный отключаемый лазер позволяет производить более точные пропилы. Система пылеудаления и возможность подсоединения пылесоса помогают поддерживать рабочее место в чистоте.