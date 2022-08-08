Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Торцовочная пила Bosch GCM 216 0.601.B33.000
5.0
1
Найти аналог
Торцовочные пилы
    Торцовочная пила Bosch GCM 216 0.601.B33.000
    Арт. О00000031961
    5.0
    1
    Торцовочная пила Bosch GCM 216 0.601.B33.000
    Торцовочная пила Bosch GCM 216 0.601.B33.000
      Торцовочная пила Bosch GCM 216 0.601.B33.000
      Торцовочная пила Bosch GCM 216 0.601.B33.000

      Торцовочная пила Bosch GCM 216 0.601.B33.000

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000031961
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Мощность, Вт
      		1300
      Возможность подключения к пылесосу
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Сетевая торцовочная пила BOSCH GCM 216 0601B33000 предназначена для выполнения прямолинейных продольных и поперечных распилов в древесине твердых и мягких пород, древесностружечных и древесноволокнистых плитах. Угол пропила регулируется в двух плоскостях: горизонтально (от -47 до +47 градусов) и вертикально (от 0 до 45 градусов). Функция блокировки шпинделя обеспечивает быструю замену оснастки. Для надежного закрепления заготовки предусмотрены фиксирующая струбцина и высокий упорный профиль (60 мм). Встроенный отключаемый лазер позволяет производить более точные пропилы. Система пылеудаления и возможность подсоединения пылесоса помогают поддерживать рабочее место в чистоте.

        Преимущества

        • Угол пропила регулируется в двух плоскостях – для выполнения различных задач
        • Функция блокировки шпинделя в BOSCH GCM 216 0601B33000 – быстрая замена оснастки
        • Блокировка от случайного включения – защита пользователя от непроизвольного запуска пилы
        • Фиксирующая струбцина и высокий упорный профиль – для надежного закрепления заготовки
        • Встроенный отключаемый лазер – для высокоточного пиления
        • Система пылеудаления и возможность подсоединения пылесоса – чистота рабочего места
        • Эргономичная горизонтальная ручка – для удобства быстрой транспортировки
        • Практичный измеритель длины – для многократного выпиливания одинаковых деталей
        • Съемный стол – обеспечивает легкую очистку