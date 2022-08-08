Торцовочная пила Bosch GCM 216 0.601.B33.000
Арт. О00000031961
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Мощность, Вт
|1300
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Возможность подключения к пылесосу
|Да
- Сетевая торцовочная пила BOSCH GCM 216 0601B33000 предназначена для выполнения прямолинейных продольных и поперечных распилов в древесине твердых и мягких пород, древесностружечных и древесноволокнистых плитах. Угол пропила регулируется в двух плоскостях: горизонтально (от -47 до +47 градусов) и вертикально (от 0 до 45 градусов). Функция блокировки шпинделя обеспечивает быструю замену оснастки. Для надежного закрепления заготовки предусмотрены фиксирующая струбцина и высокий упорный профиль (60 мм). Встроенный отключаемый лазер позволяет производить более точные пропилы. Система пылеудаления и возможность подсоединения пылесоса помогают поддерживать рабочее место в чистоте.
Преимущества
- Угол пропила регулируется в двух плоскостях – для выполнения различных задач
- Функция блокировки шпинделя в BOSCH GCM 216 0601B33000 – быстрая замена оснастки
- Блокировка от случайного включения – защита пользователя от непроизвольного запуска пилы
- Фиксирующая струбцина и высокий упорный профиль – для надежного закрепления заготовки
- Встроенный отключаемый лазер – для высокоточного пиления
- Система пылеудаления и возможность подсоединения пылесоса – чистота рабочего места
- Эргономичная горизонтальная ручка – для удобства быстрой транспортировки
- Практичный измеритель длины – для многократного выпиливания одинаковых деталей
- Съемный стол – обеспечивает легкую очистку