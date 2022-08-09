Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Импульсный гайковерт Bosch GDS 18 E 0.601.444.000 (вес инструмента 3,2 кг)
5.0
1
Найти аналог
Сетевые гайковерты
    Импульсный гайковерт Bosch GDS 18 E 0.601.444.000
    Арт. X104804130129
    5.0
    1
    Импульсный гайковерт Bosch GDS 18 E 0.601.444.000 (вес инструмента 3,2 кг)
    Импульсный гайковерт Bosch GDS 18 E 0.601.444.000 (вес инструмента 3,2 кг)
    Импульсный гайковерт Bosch GDS 18 E 0.601.444.000 (вес инструмента 3,2 кг)
    Импульсный гайковерт Bosch GDS 18 E 0.601.444.000 (вес инструмента 3,2 кг)
    Импульсный гайковерт Bosch GDS 18 E 0.601.444.000 (вес инструмента 3,2 кг)
      Импульсный гайковерт Bosch GDS 18 E 0.601.444.000 (вес инструмента 3,2 кг)
      Импульсный гайковерт Bosch GDS 18 E 0.601.444.000 (вес инструмента 3,2 кг)
      Импульсный гайковерт Bosch GDS 18 E 0.601.444.000 (вес инструмента 3,2 кг)
      Импульсный гайковерт Bosch GDS 18 E 0.601.444.000 (вес инструмента 3,2 кг)
      Импульсный гайковерт Bosch GDS 18 E 0.601.444.000 (вес инструмента 3,2 кг)

      Импульсный гайковерт Bosch GDS 18 E 0.601.444.000

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X104804130129
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Мощность, Вт
      		500
      Наличие реверса
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Импульсный гайковерт Bosch GDS 18 E 0.601.444.000 - это электроинструмент для работы в тяжелых условиях производства, автомобильных мастерских. Область применения - выполнение резьбовых соединений. Оптимально расположенный центр тяжести придает комфорт работе оператора.

        Преимущества

        • Мягкие накладки на рукоятке придают комфорт работе оператора
        • Легко заменяемая оснастка - для работы с крепежами разных размеров
        • Функция реверса - для ослабления крепежей
        • Многофункциональность - гайковерт подходит для монтажа колес на легковые автомобили, при сборке лесов и стеллажей, для выполнения резьбовых соединений в бетоне и древесине
        • Ударный механизм позволяет достичь высокого крутящего момента