Импульсный гайковерт Bosch GDS 18 E 0.601.444.000 (вес инструмента 3,2 кг)

Преимущества

Мягкие накладки на рукоятке придают комфорт работе оператора

Легко заменяемая оснастка - для работы с крепежами разных размеров

Функция реверса - для ослабления крепежей

Многофункциональность - гайковерт подходит для монтажа колес на легковые автомобили, при сборке лесов и стеллажей, для выполнения резьбовых соединений в бетоне и древесине

Ударный механизм позволяет достичь высокого крутящего момента

Импульсный гайковерт Bosch GDS 18 E 0.601.444.000 - это электроинструмент для работы в тяжелых условиях производства, автомобильных мастерских. Область применения - выполнение резьбовых соединений. Оптимально расположенный центр тяжести придает комфорт работе оператора.