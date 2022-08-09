Импульсный гайковерт Bosch GDS 18 E 0.601.444.000 (вес инструмента 3,2 кг)

Импульсный гайковерт Bosch GDS 18 E 0.601.444.000
Арт. X104804130129
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Мощность, Вт
|500
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Наличие реверса
|Да
- Импульсный гайковерт Bosch GDS 18 E 0.601.444.000 - это электроинструмент для работы в тяжелых условиях производства, автомобильных мастерских. Область применения - выполнение резьбовых соединений. Оптимально расположенный центр тяжести придает комфорт работе оператора.
Преимущества
- Мягкие накладки на рукоятке придают комфорт работе оператора
- Легко заменяемая оснастка - для работы с крепежами разных размеров
- Функция реверса - для ослабления крепежей
- Многофункциональность - гайковерт подходит для монтажа колес на легковые автомобили, при сборке лесов и стеллажей, для выполнения резьбовых соединений в бетоне и древесине
- Ударный механизм позволяет достичь высокого крутящего момента