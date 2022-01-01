Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Гайковерт аккумуляторный ударный Bosch GDX 18V-200 C 0.601.9G4.201
Найти аналог
Аккумуляторные гайковерты
    Гайковерт аккумуляторный ударный Bosch GDX 18V-200 C 0.601.9G4.201
    Арт. О00000011895
    Гайковерт аккумуляторный ударный Bosch GDX 18V-200 C 0.601.9G4.201
    Гайковерт аккумуляторный ударный Bosch GDX 18V-200 C 0.601.9G4.201
    Гайковерт аккумуляторный ударный Bosch GDX 18V-200 C 0.601.9G4.201
    Гайковерт аккумуляторный ударный Bosch GDX 18V-200 C 0.601.9G4.201
      Гайковерт аккумуляторный ударный Bosch GDX 18V-200 C 0.601.9G4.201
      Гайковерт аккумуляторный ударный Bosch GDX 18V-200 C 0.601.9G4.201
      Гайковерт аккумуляторный ударный Bosch GDX 18V-200 C 0.601.9G4.201
      Гайковерт аккумуляторный ударный Bosch GDX 18V-200 C 0.601.9G4.201

      Гайковерт аккумуляторный ударный Bosch GDX 18V-200 C 0.601.9G4.201

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000011895

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Малайзия
      Родина бренда
      		Германия
      Емкость аккумулятора, Ач
      		5
      Тип аккумулятора
      		Li-ion
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Аккумуляторный ударный гайковерт Bosch GDX 18V-200 C 0.601.9G4.201 имеет оптимальное соотношение длины корпуса к крутящему моменту и подходит для работы в труднодоступных местах. Литиево-ионные аккумуляторы оснащены защитой Electronic Cell Protection и дольше работают на одном заряде.

        Преимущества 

        • Аккумуляторная технология избавляет оператора от необходимости следить за шнуром питания
        • Подходит для любых условий работы за счет держателя бит 2-в-1 (внутренний шестигранник 1/4" и квадратный хвостовик 1/2")
        • Бесщеточный двигатель отличается высокой производительностью и долгим сроком службы
        • Функция реверса упрощает выведение застрявшего в материале сверла
        • Регулировка частоты вращения - для точной настройки под разные материалы
        • Светодиодная подсветка - для работы при плохом освещении
        • Удобная рукоятка Softgrip - для комфортного рабочего процесса и меньшей усталости
        • Металлическая скоба - для ношения на ремне
        • Li-lon технология: без эффекта памяти, без саморазряда, с повышенной плотностью энергии
        • 2 аккумулятора - для работы без простоев
        • Кейс - для удобства хранения и транспортировки инструмента и принадлежностей