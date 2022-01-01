Гайковерт аккумуляторный ударный Bosch GDX 18V-200 C 0.601.9G4.201

Преимущества

Аккумуляторная технология избавляет оператора от необходимости следить за шнуром питания

Подходит для любых условий работы за счет держателя бит 2-в-1 (внутренний шестигранник 1/4" и квадратный хвостовик 1/2")

Бесщеточный двигатель отличается высокой производительностью и долгим сроком службы

Функция реверса упрощает выведение застрявшего в материале сверла

Регулировка частоты вращения - для точной настройки под разные материалы

Светодиодная подсветка - для работы при плохом освещении

Удобная рукоятка Softgrip - для комфортного рабочего процесса и меньшей усталости

Металлическая скоба - для ношения на ремне

Li-lon технология: без эффекта памяти, без саморазряда, с повышенной плотностью энергии

2 аккумулятора - для работы без простоев

Кейс - для удобства хранения и транспортировки инструмента и принадлежностей

Аккумуляторный ударный гайковерт Bosch GDX 18V-200 C 0.601.9G4.201 имеет оптимальное соотношение длины корпуса к крутящему моменту и подходит для работы в труднодоступных местах. Литиево-ионные аккумуляторы оснащены защитой Electronic Cell Protection и дольше работают на одном заряде.