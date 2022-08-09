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Эксцентриковая шлифовальная машина Bosch GEX 125-1 AE 0601387500
5.0
1
Найти аналог
Эксцентриковые шлифовальные машины
    Эксцентриковая шлифовальная машина Bosch GEX 125-1 AE 0601387500
    Арт. О00000034271
    5.0
    1
    Эксцентриковая шлифовальная машина Bosch GEX 125-1 AE 0601387500
    Эксцентриковая шлифовальная машина Bosch GEX 125-1 AE 0601387500
    Эксцентриковая шлифовальная машина Bosch GEX 125-1 AE 0601387500
    Эксцентриковая шлифовальная машина Bosch GEX 125-1 AE 0601387500
    Эксцентриковая шлифовальная машина Bosch GEX 125-1 AE 0601387500
    Эксцентриковая шлифовальная машина Bosch GEX 125-1 AE 0601387500
    Эксцентриковая шлифовальная машина Bosch GEX 125-1 AE 0601387500
      Эксцентриковая шлифовальная машина Bosch GEX 125-1 AE 0601387500
      Эксцентриковая шлифовальная машина Bosch GEX 125-1 AE 0601387500
      Эксцентриковая шлифовальная машина Bosch GEX 125-1 AE 0601387500
      Эксцентриковая шлифовальная машина Bosch GEX 125-1 AE 0601387500
      Эксцентриковая шлифовальная машина Bosch GEX 125-1 AE 0601387500
      Эксцентриковая шлифовальная машина Bosch GEX 125-1 AE 0601387500
      Эксцентриковая шлифовальная машина Bosch GEX 125-1 AE 0601387500

      Эксцентриковая шлифовальная машина Bosch GEX 125-1 AE 0601387500

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000034271
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Малайзия
      Родина бренда
      		Германия
      Мощность, Вт
      		250
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Эксцентриковая шлифмашина Bosch GEX 125-1 AE Professional 0.601.387.500 предназначена для максимально тонкого шлифования при высокой производительности. Тормоз вращающегося диска предотвращает образование царапин на обрабатываемой поверхности. Шлифлисты крепятся на липучке, что способствует легкой их замене.

        Преимущества

        • Эргономичная конструкция с тремя мягкими накладками для различных положений рукоятки и исключительного удобства в работе
        • Тормоз шлифтарелки предотвращает повреждение (царапины) обрабатываемой детали
        • Эксцентрическое движение плюс вращение обеспечивают максимально тонкое шлифование при высокой производительности
        • Липучка для быстрой, удобной замены шлифлистов