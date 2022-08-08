Шлифмашина прямая Bosch GGS 28 LCE 0.601.221.100

Преимущества

Беззазорная фиксация шарошек - для точного выполнения работ

Встроенная вентиляция охлаждает двигатель и предохраняет его от перегрева

Ползунковый переключатель - для простоты управления

Узкий корпус удобен для удержания инструмента

Удлиненная конструкция шлифмашины - для удобной работы в труднодоступных местах

Система KickBack Stop отключает инструмент при заклинивании диска, что предотвращает поломку инструмента и защищает оператора

Для аккуратного начала работы и защиты системы электрообеспечения от перегрузок при включении, инструмент имеет плавный пуск

Постоянное поддержание оборотов даже под нагрузкой

Инструмент можно включать в незаземленные розетки, благодаря наличию двойной изоляции

Шлифмашина оснащена двигателем "Чемпион" мощностью 650 Вт

Самоотключающиеся угольные щетки защищают машину от поломок

Максимальный диаметр цанги может составлять до 8 мм

С помощью специального колесика на корпусе инструмента, легко и просто регулировать рабочую скорость

Прямошлифовальная машина Bosch GGS 28 LCE 0.601.221.100 - это электроинструмент, сконструированный для профессионального использования. Область применения - шлифование различных материалов. Для работы с различными материалами возможно изменение количества оборотов от 10000 до 28000. Максимальный диаметр цангового патрона 8 мм