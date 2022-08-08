Шлифмашина прямая Bosch GGS 28 LCE 0.601.221.100
Арт. О00000003864
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Установка на кронштей/штатив
|Нет
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Виды выполняемых работ
|шлифовка
- Прямошлифовальная машина Bosch GGS 28 LCE 0.601.221.100 - это электроинструмент, сконструированный для профессионального использования. Область применения - шлифование различных материалов. Для работы с различными материалами возможно изменение количества оборотов от 10000 до 28000. Максимальный диаметр цангового патрона 8 мм
Преимущества
- Беззазорная фиксация шарошек - для точного выполнения работ
- Встроенная вентиляция охлаждает двигатель и предохраняет его от перегрева
- Ползунковый переключатель - для простоты управления
- Узкий корпус удобен для удержания инструмента
- Удлиненная конструкция шлифмашины - для удобной работы в труднодоступных местах
- Система KickBack Stop отключает инструмент при заклинивании диска, что предотвращает поломку инструмента и защищает оператора
- Для аккуратного начала работы и защиты системы электрообеспечения от перегрузок при включении, инструмент имеет плавный пуск
- Постоянное поддержание оборотов даже под нагрузкой
- Инструмент можно включать в незаземленные розетки, благодаря наличию двойной изоляции
- Шлифмашина оснащена двигателем "Чемпион" мощностью 650 Вт
- Самоотключающиеся угольные щетки защищают машину от поломок
- Максимальный диаметр цанги может составлять до 8 мм
- С помощью специального колесика на корпусе инструмента, легко и просто регулировать рабочую скорость