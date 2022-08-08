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Шлифмашина прямая Bosch GGS 28 LCE 0.601.221.100
5.0
1
Найти аналог
Прямые шлифовальные машины
    Шлифмашина прямая Bosch GGS 28 LCE 0.601.221.100
    Арт. О00000003864
    5.0
    1
    Шлифмашина прямая Bosch GGS 28 LCE 0.601.221.100
    Шлифмашина прямая Bosch GGS 28 LCE 0.601.221.100
    Шлифмашина прямая Bosch GGS 28 LCE 0.601.221.100
    Шлифмашина прямая Bosch GGS 28 LCE 0.601.221.100
    Шлифмашина прямая Bosch GGS 28 LCE 0.601.221.100
    Шлифмашина прямая Bosch GGS 28 LCE 0.601.221.100
      Шлифмашина прямая Bosch GGS 28 LCE 0.601.221.100
      Шлифмашина прямая Bosch GGS 28 LCE 0.601.221.100
      Шлифмашина прямая Bosch GGS 28 LCE 0.601.221.100
      Шлифмашина прямая Bosch GGS 28 LCE 0.601.221.100
      Шлифмашина прямая Bosch GGS 28 LCE 0.601.221.100
      Шлифмашина прямая Bosch GGS 28 LCE 0.601.221.100

      Шлифмашина прямая Bosch GGS 28 LCE 0.601.221.100

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000003864
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Установка на кронштей/штатив
      		Нет
      Виды выполняемых работ
      		шлифовка
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Прямошлифовальная машина Bosch GGS 28 LCE 0.601.221.100 - это электроинструмент, сконструированный для профессионального использования. Область применения - шлифование различных материалов. Для работы с различными материалами возможно изменение количества оборотов от 10000 до 28000. Максимальный диаметр цангового патрона 8 мм

        Преимущества

        • Беззазорная фиксация шарошек - для точного выполнения работ
        • Встроенная вентиляция охлаждает двигатель и предохраняет его от перегрева
        • Ползунковый переключатель - для простоты управления 
        • Узкий корпус удобен для удержания инструмента
        • Удлиненная конструкция шлифмашины - для удобной работы в труднодоступных местах
        • Система KickBack Stop отключает инструмент при заклинивании диска, что предотвращает поломку инструмента и защищает оператора
        • Для аккуратного начала работы и защиты системы электрообеспечения от перегрузок при включении, инструмент имеет плавный пуск
        • Постоянное поддержание оборотов даже под нагрузкой
        • Инструмент можно включать в незаземленные розетки, благодаря наличию двойной изоляции
        • Шлифмашина оснащена двигателем "Чемпион" мощностью 650 Вт
        • Самоотключающиеся угольные щетки защищают машину от поломок
        • Максимальный диаметр цанги может составлять до 8 мм
        • С помощью специального колесика на корпусе инструмента, легко и просто регулировать рабочую скорость