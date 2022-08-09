Технический фен Bosch GHG 20-60 06012A6400
Арт. О00000034287
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Румыния
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Родина бренда
|Германия
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Дисплей
|Нет
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Вес, кг
|0.55
- Технический фен Bosch GHG 20-60 0.601.2A6.400 используется плотниками, электриками, художниками, работниками автомобильных сервисов и т.д. 2 режима подачи воздуха и 9 позиций регулировки температуры расширяют сферу применения инструмента. Благодаря компактным размерам и вытянутой форме фен можно использовать в труднодоступных местах
Преимущества
- Универсальный инструмент для удаления красок и лаков, формования и запрессовки с помощью горячего воздуха
- 2 режима подачи воздуха и 9 позиций регулировки температуры - для различных задач
- Съемная термозащита - для работы на узких участках
- Малый вес Bosch GHG 20-60 0.601.2A6.400 снижает энергоемкость рабочего процесса