Технический фен Bosch GHG 20-60 06012A6400

Преимущества

Универсальный инструмент для удаления красок и лаков, формования и запрессовки с помощью горячего воздуха

2 режима подачи воздуха и 9 позиций регулировки температуры - для различных задач

Съемная термозащита - для работы на узких участках

Малый вес Bosch GHG 20-60 0.601.2A6.400 снижает энергоемкость рабочего процесса

Технический фен Bosch GHG 20-60 0.601.2A6.400 используется плотниками, электриками, художниками, работниками автомобильных сервисов и т.д. 2 режима подачи воздуха и 9 позиций регулировки температуры расширяют сферу применения инструмента. Благодаря компактным размерам и вытянутой форме фен можно использовать в труднодоступных местах