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Технический фен Bosch GHG 20-60 06012A6400
5.0
1
Найти аналог
Строительные фены
    Технический фен Bosch GHG 20-60 06012A6400
    Арт. О00000034287
    5.0
    1
    Технический фен Bosch GHG 20-60 06012A6400
    Технический фен Bosch GHG 20-60 06012A6400
    Технический фен Bosch GHG 20-60 06012A6400
    Технический фен Bosch GHG 20-60 06012A6400
    Технический фен Bosch GHG 20-60 06012A6400
    Технический фен Bosch GHG 20-60 06012A6400
      Технический фен Bosch GHG 20-60 06012A6400
      Технический фен Bosch GHG 20-60 06012A6400
      Технический фен Bosch GHG 20-60 06012A6400
      Технический фен Bosch GHG 20-60 06012A6400
      Технический фен Bosch GHG 20-60 06012A6400
      Технический фен Bosch GHG 20-60 06012A6400

      Технический фен Bosch GHG 20-60 06012A6400

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000034287
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Румыния
      Родина бренда
      		Германия
      Дисплей
      		Нет
      Вес, кг
      		0.55
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Технический фен Bosch GHG 20-60 0.601.2A6.400 используется плотниками, электриками, художниками, работниками автомобильных сервисов и т.д. 2 режима подачи воздуха и 9 позиций регулировки температуры расширяют сферу применения инструмента. Благодаря компактным размерам и вытянутой форме фен можно использовать в труднодоступных местах

        Преимущества

        • Универсальный инструмент для удаления красок и лаков, формования и запрессовки с помощью горячего воздуха
        • 2 режима подачи воздуха и 9 позиций регулировки температуры - для различных задач
        • Съемная термозащита - для работы на узких участках
        • Малый вес Bosch GHG 20-60 0.601.2A6.400 снижает энергоемкость рабочего процесса