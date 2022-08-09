Электрический фрезер Bosch GKF 550 06016A0020

Преимущества

Параллельный упор - для точного фрезерования

Небольшие размеры и малый вес

Высокая скорость вращения фрезы для работы с плотными материалами

Фрезер Bosch GKF 550 0.601.6A0.020 предназначен для изготовления кромок, фасок и различных элементов декора на деревянных заготовках. Легкий доступ к щеткам предусматривает возможность их самостоятельной замены, без необходимости обращаться в сервисные центры. Плавающий переключатель - для простого и удобного управления инструментом. Параллельный упор обеспечивает стационарное положение фрезы для точных работ.