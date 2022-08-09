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Электрический фрезер Bosch GKF 550 06016A0020
5.0
1
Найти аналог
Фрезеры
    Электрический фрезер Bosch GKF 550 06016A0020
    Арт. О00000034272
    5.0
    1
    Электрический фрезер Bosch GKF 550 06016A0020
    Электрический фрезер Bosch GKF 550 06016A0020
    Электрический фрезер Bosch GKF 550 06016A0020
    Электрический фрезер Bosch GKF 550 06016A0020
    Электрический фрезер Bosch GKF 550 06016A0020
      Электрический фрезер Bosch GKF 550 06016A0020
      Электрический фрезер Bosch GKF 550 06016A0020
      Электрический фрезер Bosch GKF 550 06016A0020
      Электрический фрезер Bosch GKF 550 06016A0020
      Электрический фрезер Bosch GKF 550 06016A0020

      Электрический фрезер Bosch GKF 550 06016A0020

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000034272
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Упаковка
      		коробка
      Копировальные вставки в комплекте
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Фрезер Bosch GKF 550 0.601.6A0.020 предназначен для изготовления кромок, фасок и различных элементов декора на деревянных заготовках. Легкий доступ к щеткам предусматривает возможность их самостоятельной замены, без необходимости обращаться в сервисные центры. Плавающий переключатель - для простого и удобного управления инструментом. Параллельный упор обеспечивает стационарное положение фрезы для точных работ.

        Преимущества

        • Параллельный упор - для точного фрезерования
        • Небольшие размеры и малый вес
        • Высокая скорость вращения фрезы для работы с плотными материалами