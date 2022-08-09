Электрический фрезер Bosch GKF 550 06016A0020
Арт. О00000034272
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Упаковка
|коробка
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Копировальные вставки в комплекте
|Нет
- Фрезер Bosch GKF 550 0.601.6A0.020 предназначен для изготовления кромок, фасок и различных элементов декора на деревянных заготовках. Легкий доступ к щеткам предусматривает возможность их самостоятельной замены, без необходимости обращаться в сервисные центры. Плавающий переключатель - для простого и удобного управления инструментом. Параллельный упор обеспечивает стационарное положение фрезы для точных работ.
Преимущества
- Параллельный упор - для точного фрезерования
- Небольшие размеры и малый вес
- Высокая скорость вращения фрезы для работы с плотными материалами