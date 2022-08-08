Реноватор Bosch GOP 30-28 0601237003

Преимущества

3D-патрон - для оптимальной передачи мощности от инструмента к оснастке

Инструмент категории StarlockPlus - для повышения производительности

Наилучшие результаты работы на постоянной скорости благодаря электронной регулировке скорости - даже под нагрузкой

Комфортная эксплуатация инструмента благодаря рукоятке с мягкой накладкой

Легкий доступ к угольным щеткам - для их быстрой и легкой замены при износе

Универсальный резак Bosch GOP 30-28 0.601.237.003 может пилить, полировать, резать - все зависит от установленной оснастки. Рукоятка имеет мягкую накладку, что обеспечивает более комфортный рабочий процесс. С помощью дополнительного патрубка возможно подключение пылесоса для ухода за рабочим местом. Удобный ползунковый переключатель - для простоты управления универсальным резаком Bosch GOP 30-28 0.601.237.003. Встроенная вентиляция охлаждает двигатель и предохраняет его от перегрева.