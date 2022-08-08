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Реноватор Bosch GOP 30-28 0601237003
4.0
1
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Сетевые реноваторы
    Реноватор Bosch GOP 30-28 0601237003
    Арт. О00000034289
    4.0
    1
    Реноватор Bosch GOP 30-28 0601237003
    Реноватор Bosch GOP 30-28 0601237003
    Реноватор Bosch GOP 30-28 0601237003
    Реноватор Bosch GOP 30-28 0601237003
    Реноватор Bosch GOP 30-28 0601237003
    Реноватор Bosch GOP 30-28 0601237003
      Реноватор Bosch GOP 30-28 0601237003
      Реноватор Bosch GOP 30-28 0601237003
      Реноватор Bosch GOP 30-28 0601237003
      Реноватор Bosch GOP 30-28 0601237003
      Реноватор Bosch GOP 30-28 0601237003
      Реноватор Bosch GOP 30-28 0601237003

      Реноватор Bosch GOP 30-28 0601237003

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000034289
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Малайзия
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		1.5
      Мощность, Вт
      		300
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Универсальный резак Bosch GOP 30-28 0.601.237.003 может пилить, полировать, резать - все зависит от установленной оснастки. Рукоятка имеет мягкую накладку, что обеспечивает более комфортный рабочий процесс. С помощью дополнительного патрубка возможно подключение пылесоса для ухода за рабочим местом. Удобный ползунковый переключатель - для простоты управления универсальным резаком Bosch GOP 30-28 0.601.237.003. Встроенная вентиляция охлаждает двигатель и предохраняет его от перегрева.

        Преимущества

        • 3D-патрон - для оптимальной передачи мощности от инструмента к оснастке
        • Инструмент категории StarlockPlus - для повышения производительности
        • Наилучшие результаты работы на постоянной скорости благодаря электронной регулировке скорости - даже под нагрузкой
        • Комфортная эксплуатация инструмента благодаря рукоятке с мягкой накладкой
        • Легкий доступ к угольным щеткам - для их быстрой и легкой замены при износе