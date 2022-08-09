Преимущества

Простота управления. Удобный ползунковый переключатель - для простоты управления универсальным резаком Bosch GOP 55-36 0.601.231.101



Охлаждение двигателя. Встроенная вентиляция охлаждает двигатель и предохраняет его от перегрева



3D-патрон для оптимальной передачи мощности от инструмента к оснастке

Металлический кожух для исключительной надежности при использовании

Возможность подключения к пылесосу с помощью дополнительного патрубка - для поддержания чистоты на рабочем месте

Наилучшие результаты работы на постоянной скорости благодаря электронной регулировке скорости - даже под нагрузкой

Комфортная эксплуатация инструмента благодаря рукоятке с мягкой накладкой

Легкий доступ к угольным щеткам - для их быстрой и легкой замены при износе

Универсальный резак Bosch GOP 55-36 0.601.231.101 оснащен мощным двигателем 550 Вт. Его основное назначение - распиливание различных материалов, обработка мягкой плитки для стен, сухое шлифование, резка заподлицо и др. Инструмент относится к категории StarlockMax, что гарантирует максимальную производительность. Для быстрой и легкой замены принадлежностей предусмотрена функция Snap In. Большой набор оснастки в комплекте расширяет спектр выполняемых работ.