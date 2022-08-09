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Универсальный резак Bosch GOP 55-36
5.0
1
Найти аналог
Сетевые реноваторы
    Универсальный резак Bosch GOP 55-36
    Арт. X1697518787
    5.0
    1
    Универсальный резак Bosch GOP 55-36
    Универсальный резак Bosch GOP 55-36
    Универсальный резак Bosch GOP 55-36
    Универсальный резак Bosch GOP 55-36
    Универсальный резак Bosch GOP 55-36
    Универсальный резак Bosch GOP 55-36
    Универсальный резак Bosch GOP 55-36
    Универсальный резак Bosch GOP 55-36
    Универсальный резак Bosch GOP 55-36
    Универсальный резак Bosch GOP 55-36
    Универсальный резак Bosch GOP 55-36
    Универсальный резак Bosch GOP 55-36
      Универсальный резак Bosch GOP 55-36
      Универсальный резак Bosch GOP 55-36
      Универсальный резак Bosch GOP 55-36
      Универсальный резак Bosch GOP 55-36
      Универсальный резак Bosch GOP 55-36
      Универсальный резак Bosch GOP 55-36
      Универсальный резак Bosch GOP 55-36
      Универсальный резак Bosch GOP 55-36
      Универсальный резак Bosch GOP 55-36
      Универсальный резак Bosch GOP 55-36
      Универсальный резак Bosch GOP 55-36
      Универсальный резак Bosch GOP 55-36

      Универсальный резак Bosch GOP 55-36

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1697518787
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Венгрия
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		1.6
      Мощность, Вт
      		550
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Универсальный резак Bosch GOP 55-36 0.601.231.101 оснащен мощным двигателем 550 Вт. Его основное назначение - распиливание различных материалов, обработка мягкой плитки для стен, сухое шлифование, резка заподлицо и др. Инструмент относится к категории StarlockMax, что гарантирует максимальную производительность. Для быстрой и легкой замены принадлежностей предусмотрена функция Snap In. Большой набор оснастки в комплекте расширяет спектр выполняемых работ.

        Преимущества

        • Простота управления. Удобный ползунковый переключатель - для простоты управления универсальным резаком Bosch GOP 55-36 0.601.231.101
        • Охлаждение двигателя. Встроенная вентиляция охлаждает двигатель и предохраняет его от перегрева
        • 3D-патрон для оптимальной передачи мощности от инструмента к оснастке
        • Металлический кожух для исключительной надежности при использовании
        • Возможность подключения к пылесосу с помощью дополнительного патрубка - для поддержания чистоты на рабочем месте
        • Наилучшие результаты работы на постоянной скорости благодаря электронной регулировке скорости - даже под нагрузкой
        • Комфортная эксплуатация инструмента благодаря рукоятке с мягкой накладкой
        • Легкий доступ к угольным щеткам - для их быстрой и легкой замены при износе