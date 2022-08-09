Универсальный резак Bosch GOP 55-36
Арт. X1697518787
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Венгрия
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|1.6
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Мощность, Вт
|550
- Универсальный резак Bosch GOP 55-36 0.601.231.101 оснащен мощным двигателем 550 Вт. Его основное назначение - распиливание различных материалов, обработка мягкой плитки для стен, сухое шлифование, резка заподлицо и др. Инструмент относится к категории StarlockMax, что гарантирует максимальную производительность. Для быстрой и легкой замены принадлежностей предусмотрена функция Snap In. Большой набор оснастки в комплекте расширяет спектр выполняемых работ.
Преимущества
- Простота управления. Удобный ползунковый переключатель - для простоты управления универсальным резаком Bosch GOP 55-36 0.601.231.101
- Охлаждение двигателя. Встроенная вентиляция охлаждает двигатель и предохраняет его от перегрева
- 3D-патрон для оптимальной передачи мощности от инструмента к оснастке
- Металлический кожух для исключительной надежности при использовании
- Возможность подключения к пылесосу с помощью дополнительного патрубка - для поддержания чистоты на рабочем месте
- Наилучшие результаты работы на постоянной скорости благодаря электронной регулировке скорости - даже под нагрузкой
- Комфортная эксплуатация инструмента благодаря рукоятке с мягкой накладкой
- Легкий доступ к угольным щеткам - для их быстрой и легкой замены при износе
- Простота управления. Удобный ползунковый переключатель - для простоты управления универсальным резаком Bosch GOP 55-36 0.601.231.101