Аккумуляторная сабельная пила Bosch GSA 18V-LI 0.615.990.L6H
Арт. О00000011804
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Емкость аккумулятора, Ач
|4
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Тип аккумулятора
|Li-lon
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Сабельная аккумуляторная пила Bosch GSA 18V-LI 0615990L6H служит для пиления заготовок из древесины и металла, также подходит для распила труб. Благодаря компактным размерам инструмент можно удерживать одной рукой. Низкий уровень вибрации обеспечивает комфортную и неутомительную работу. Мощный двигатель способствует высокой производительности пиления.
Преимущества
- Встроенная система контроля вибрации с противовесом
- Обрезиненная рукоять для надежного удержания инструмента
- Компактная конструкция - для удобства работы в труднодоступных местах и над головой
- До 100 пропилов на одной зарядке аккумулятора
- Li-lon аккумулятор: без эффекта памяти, саморазряда