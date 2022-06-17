Аккумуляторная сабельная пила Bosch GSA 18V-LI 0.615.990.L6H

Сабельная аккумуляторная пила Bosch GSA 18V-LI 0615990L6H служит для пиления заготовок из древесины и металла, также подходит для распила труб. Благодаря компактным размерам инструмент можно удерживать одной рукой. Низкий уровень вибрации обеспечивает комфортную и неутомительную работу. Мощный двигатель способствует высокой производительности пиления.

Преимущества