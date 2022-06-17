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Аккумуляторная сабельная пила Bosch GSA 18V-LI 0.615.990.L6H
5.0
2
21 660 ₽
Аккумуляторные сабельные пилы
    Аккумуляторная сабельная пила Bosch GSA 18V-LI 0.615.990.L6H
    Арт. О00000011804
    5.0
    2
    Аккумуляторная сабельная пила Bosch GSA 18V-LI 0.615.990.L6H
    Аккумуляторная сабельная пила Bosch GSA 18V-LI 0.615.990.L6H
    Аккумуляторная сабельная пила Bosch GSA 18V-LI 0.615.990.L6H
    Аккумуляторная сабельная пила Bosch GSA 18V-LI 0.615.990.L6H
    Аккумуляторная сабельная пила Bosch GSA 18V-LI 0.615.990.L6H
    Аккумуляторная сабельная пила Bosch GSA 18V-LI 0.615.990.L6H
    Аккумуляторная сабельная пила Bosch GSA 18V-LI 0.615.990.L6H
      Аккумуляторная сабельная пила Bosch GSA 18V-LI 0.615.990.L6H
      Аккумуляторная сабельная пила Bosch GSA 18V-LI 0.615.990.L6H
      Аккумуляторная сабельная пила Bosch GSA 18V-LI 0.615.990.L6H
      Аккумуляторная сабельная пила Bosch GSA 18V-LI 0.615.990.L6H
      Аккумуляторная сабельная пила Bosch GSA 18V-LI 0.615.990.L6H
      Аккумуляторная сабельная пила Bosch GSA 18V-LI 0.615.990.L6H
      Аккумуляторная сабельная пила Bosch GSA 18V-LI 0.615.990.L6H

      Аккумуляторная сабельная пила Bosch GSA 18V-LI 0.615.990.L6H

      21 660 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 250 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000011804
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Емкость аккумулятора, Ач
      		4
      Тип аккумулятора
      		Li-lon
      Все характеристики
      21 660 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 250 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить

      • Сабельная аккумуляторная пила Bosch GSA 18V-LI 0615990L6H служит для пиления заготовок из древесины и металла, также подходит для распила труб. Благодаря компактным размерам инструмент можно удерживать одной рукой. Низкий уровень вибрации обеспечивает комфортную и неутомительную работу. Мощный двигатель способствует высокой производительности пиления.

        Преимущества

        • Встроенная система контроля вибрации с противовесом
        • Обрезиненная рукоять для надежного удержания инструмента
        • Компактная конструкция - для удобства работы в труднодоступных местах и над головой
        • До 100 пропилов на одной зарядке аккумулятора
        • Li-lon аккумулятор: без эффекта памяти, саморазряда