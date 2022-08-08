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Сабельная пила Bosch GSA18 V-Li Compact 06016A5001, акк. Li-ion, 3050 ходов/мин, кейс + бесключевая замена оснастки
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные сабельные пилы
    Сабельная пила Bosch GSA18 V-Li Compact 06016A5001, акк. Li-ion, 3050 ходов/мин, кейс + бесключевая замена оснастки
    Арт. О00000034291
    5.0
    1
    Сабельная пила Bosch GSA18 V-Li Compact 06016A5001, акк. Li-ion, 3050 ходов/мин, кейс + бесключевая замена оснастки
    Сабельная пила Bosch GSA18 V-Li Compact 06016A5001, акк. Li-ion, 3050 ходов/мин, кейс + бесключевая замена оснастки
    Сабельная пила Bosch GSA18 V-Li Compact 06016A5001, акк. Li-ion, 3050 ходов/мин, кейс + бесключевая замена оснастки
      Сабельная пила Bosch GSA18 V-Li Compact 06016A5001, акк. Li-ion, 3050 ходов/мин, кейс + бесключевая замена оснастки
      Сабельная пила Bosch GSA18 V-Li Compact 06016A5001, акк. Li-ion, 3050 ходов/мин, кейс + бесключевая замена оснастки
      Сабельная пила Bosch GSA18 V-Li Compact 06016A5001, акк. Li-ion, 3050 ходов/мин, кейс + бесключевая замена оснастки

      Сабельная пила Bosch GSA18 V-Li Compact 06016A5001, акк. Li-ion, 3050 ходов/мин, кейс + бесключевая замена оснастки

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000034291
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип аккумулятора
      		Li-lon
      Напряжение аккумулятора, В
      		18
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторная ножовка Bosch GSA 18 V-LI С Professional Solo 0.601.6A5.001 предназначена для распиловки заготовок из древесины и металла. Предусмотрена система контроля вибрации с противовесом. В комплект входят 3 пильных полотна, что позволяет незамедлительно приступать к работе. Кейс решает вопрос хранения и транспортировки

        Преимущества

        • Встроенная светодиодная подсветка - для работы при плохом освещении
        • Держатель SDS - для простой смены пильных полотен
        • Встроенная система контроля вибрации с противовесом - для комфортной работы
        • Компактная конструкция - для удобства работы в труднодоступных местах и над головой
        • До 100 пропилов на одной зарядке аккумулятора
        • Li-lon аккумуляторы: без эффекта памяти, саморазряда
        • 3 пильных полотна в комплекте
        • Кейс - для удобства хранения и транспортировки аккумуляторной ножовки Bosch GSA 18 V-LI С Professional Solo 0.601.6A5.001
        Внимание!!! Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства!