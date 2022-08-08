Сабельная пила Bosch GSA18 V-Li Compact 06016A5001, акк. Li-ion, 3050 ходов/мин, кейс + бесключевая замена оснастки

Преимущества

Встроенная светодиодная подсветка - для работы при плохом освещении

Держатель SDS - для простой смены пильных полотен

Встроенная система контроля вибрации с противовесом - для комфортной работы

Компактная конструкция - для удобства работы в труднодоступных местах и над головой

До 100 пропилов на одной зарядке аккумулятора

Li-lon аккумуляторы: без эффекта памяти, саморазряда

3 пильных полотна в комплекте

Кейс - для удобства хранения и транспортировки аккумуляторной ножовки Bosch GSA 18 V-LI С Professional Solo 0.601.6A5.001

Аккумуляторная ножовка Bosch GSA 18 V-LI С Professional Solo 0.601.6A5.001 предназначена для распиловки заготовок из древесины и металла. Предусмотрена система контроля вибрации с противовесом. В комплект входят 3 пильных полотна, что позволяет незамедлительно приступать к работе. Кейс решает вопрос хранения и транспортировки