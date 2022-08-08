Сабельная пила Bosch GSA18 V-Li Compact 06016A5001, акк. Li-ion, 3050 ходов/мин, кейс + бесключевая замена оснастки
Арт. О00000034291
Сабельная пила Bosch GSA18 V-Li Compact 06016A5001, акк. Li-ion, 3050 ходов/мин, кейс + бесключевая замена оснастки
Арт. О00000034291
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип аккумулятора
|Li-lon
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Напряжение аккумулятора, В
|18
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- Аккумуляторная ножовка Bosch GSA 18 V-LI С Professional Solo 0.601.6A5.001 предназначена для распиловки заготовок из древесины и металла. Предусмотрена система контроля вибрации с противовесом. В комплект входят 3 пильных полотна, что позволяет незамедлительно приступать к работе. Кейс решает вопрос хранения и транспортировки
Преимущества
- Встроенная светодиодная подсветка - для работы при плохом освещении
- Держатель SDS - для простой смены пильных полотен
- Встроенная система контроля вибрации с противовесом - для комфортной работы
- Компактная конструкция - для удобства работы в труднодоступных местах и над головой
- До 100 пропилов на одной зарядке аккумулятора
- Li-lon аккумуляторы: без эффекта памяти, саморазряда
- 3 пильных полотна в комплекте
- Кейс - для удобства хранения и транспортировки аккумуляторной ножовки Bosch GSA 18 V-LI С Professional Solo 0.601.6A5.001