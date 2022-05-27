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Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Bosch GSB 120-Li 0.601.9G8.100
5.0
2
9 090 ₽
Ударные дрели-шуруповерты аккумуляторные
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Bosch GSB 120-Li 0.601.9G8.100
    Арт. О00000016692
    5.0
    2
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Bosch GSB 120-Li 0.601.9G8.100
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Bosch GSB 120-Li 0.601.9G8.100
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Bosch GSB 120-Li 0.601.9G8.100
      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Bosch GSB 120-Li 0.601.9G8.100
      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Bosch GSB 120-Li 0.601.9G8.100
      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Bosch GSB 120-Li 0.601.9G8.100

      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Bosch GSB 120-Li 0.601.9G8.100

      9 090 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000016692
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Малайзия
      Родина бренда
      		Германия
      Класс товара
      		профессиональный
      Макс. крутящий момент, Нм
      		30
      Тип
      		аккумуляторный, ударный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      9 090 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить

      • Аккумуляторный ударный шуруповерт Bosch GSB 120-LI 0.601.9G8.100 помогает закручивать и откручивать крепеж. Так же имеет два рабочих режима: сверление и сверление с ударом. Подходит для профессиональных работ. Быстрозажимной патрон позволяет легко заменить оснастку. Встроенная LED-подсветка оптимально освещает рабочую зону. Модель полностью совместима со всеми аккумуляторами Bosch Professional 12 В.

        Преимущества

        • Компактный размер
        • Надежный двухскоростной редуктор
        • 2 аккумулятора - для продолжительных работ
        • Рукоятка с мягким покрытием не скользит в руке
        • Реверс облегчает извлечение заклинившего сверла
        • Встроенная LED-подсветка - для работы при плохом освещении
        • Литий-ионная технология без эффекта памяти и саморазряда
        • Чемодан - для удобства хранения и транспортировки Bosch GSB 120-LI 0.601.9G8.100