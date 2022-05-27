Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Bosch GSB 120-Li 0.601.9G8.100

Аккумуляторный ударный шуруповерт Bosch GSB 120-LI 0.601.9G8.100 помогает закручивать и откручивать крепеж. Так же имеет два рабочих режима: сверление и сверление с ударом. Подходит для профессиональных работ. Быстрозажимной патрон позволяет легко заменить оснастку. Встроенная LED-подсветка оптимально освещает рабочую зону. Модель полностью совместима со всеми аккумуляторами Bosch Professional 12 В.

Преимущества