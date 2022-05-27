Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Bosch GSB 120-Li 0.601.9G8.100
Арт. О00000016692
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Малайзия
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Родина бренда
|Германия
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Класс товара
|профессиональный
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Макс. крутящий момент, Нм
|30
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Тип
|аккумуляторный, ударный
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Тип двигателя
|щеточный
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Аккумуляторный ударный шуруповерт Bosch GSB 120-LI 0.601.9G8.100 помогает закручивать и откручивать крепеж. Так же имеет два рабочих режима: сверление и сверление с ударом. Подходит для профессиональных работ. Быстрозажимной патрон позволяет легко заменить оснастку. Встроенная LED-подсветка оптимально освещает рабочую зону. Модель полностью совместима со всеми аккумуляторами Bosch Professional 12 В.
Преимущества
- Компактный размер
- Надежный двухскоростной редуктор
- 2 аккумулятора - для продолжительных работ
- Рукоятка с мягким покрытием не скользит в руке
- Реверс облегчает извлечение заклинившего сверла
- Встроенная LED-подсветка - для работы при плохом освещении
- Литий-ионная технология без эффекта памяти и саморазряда
- Чемодан - для удобства хранения и транспортировки Bosch GSB 120-LI 0.601.9G8.100