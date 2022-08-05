Дрель ударная Bosch GSB13RE 0.601.217.1R1, 600 Вт
Арт. О00000015999
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип двигателя
|щеточный
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Напряжение сети, В
|220
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- Ударная дрель Bosch GSB 13 RE 0.601.217.1R1 - это инструмент класса Professional, предназначенный как для простого сверления, так и для сверления с ударом. В устройстве используется быстрозажимной патрон. Мощность электродвигателя составляет 600 Вт. На холостом ходу выполняется до 2800 оборотов и до 44800 ударов в минуту.
Преимущества
- Инструмент отличается небольшим весом и компактными размерами
- Управляемость инструмента повышается благодаря дополнительной рукоятке
- Производительность обеспечивается за счет мощного электродвигателя
- Быстрозажимной патрон упрощает замену элементов оснастки
- Количество оборотов регулируется электроникой
- В рассматриваемом техническом средстве имеется функция реверса