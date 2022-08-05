Преимущества

Инструмент отличается небольшим весом и компактными размерами

Управляемость инструмента повышается благодаря дополнительной рукоятке

Производительность обеспечивается за счет мощного электродвигателя

Быстрозажимной патрон упрощает замену элементов оснастки

Количество оборотов регулируется электроникой

В рассматриваемом техническом средстве имеется функция реверса

Ударная дрель Bosch GSB 13 RE 0.601.217.1R1 - это инструмент класса Professional, предназначенный как для простого сверления, так и для сверления с ударом. В устройстве используется быстрозажимной патрон. Мощность электродвигателя составляет 600 Вт. На холостом ходу выполняется до 2800 оборотов и до 44800 ударов в минуту.