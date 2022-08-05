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Дрель ударная Bosch GSB13RE 0.601.217.1R1, 600 Вт
5.0
1
6 140 ₽
7 950 ₽
Сетевые дрели
    Дрель ударная Bosch GSB13RE 0.601.217.1R1, 600 Вт
    Арт. О00000015999
    5.0
    1
    Дрель ударная Bosch GSB13RE 0.601.217.1R1, 600 Вт

      Дрель ударная Bosch GSB13RE 0.601.217.1R1, 600 Вт

      • -1 810 ₽
      6 140 ₽
      7 950 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000015999
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип двигателя
      		щеточный
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      • -1 810 ₽
      6 140 ₽
      7 950 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Ударная дрель Bosch GSB 13 RE 0.601.217.1R1 - это инструмент класса Professional, предназначенный как для простого сверления, так и для сверления с ударом. В устройстве используется быстрозажимной патрон. Мощность электродвигателя составляет 600 Вт. На холостом ходу выполняется до 2800 оборотов и до 44800 ударов в минуту.

        Преимущества

        • Инструмент отличается небольшим весом и компактными размерами
        • Управляемость инструмента повышается благодаря дополнительной рукоятке
        • Производительность обеспечивается за счет мощного электродвигателя
        • Быстрозажимной патрон упрощает замену элементов оснастки
        • Количество оборотов регулируется электроникой
        • В рассматриваемом техническом средстве имеется функция реверса