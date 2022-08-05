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Дрель ударная Bosch GSB 21-2 RCT 0.601.19C.700
5.0
1
Найти аналог
Сетевые дрели
    Дрель ударная Bosch GSB 21-2 RCT 0.601.19C.700
    Арт. Ю00000019366
    5.0
    1
    Дрель ударная Bosch GSB 21-2 RCT 0.601.19C.700
    Дрель ударная Bosch GSB 21-2 RCT 0.601.19C.700
    Дрель ударная Bosch GSB 21-2 RCT 0.601.19C.700
    Дрель ударная Bosch GSB 21-2 RCT 0.601.19C.700
    Дрель ударная Bosch GSB 21-2 RCT 0.601.19C.700
    Дрель ударная Bosch GSB 21-2 RCT 0.601.19C.700
      Дрель ударная Bosch GSB 21-2 RCT 0.601.19C.700
      Дрель ударная Bosch GSB 21-2 RCT 0.601.19C.700
      Дрель ударная Bosch GSB 21-2 RCT 0.601.19C.700
      Дрель ударная Bosch GSB 21-2 RCT 0.601.19C.700
      Дрель ударная Bosch GSB 21-2 RCT 0.601.19C.700
      Дрель ударная Bosch GSB 21-2 RCT 0.601.19C.700

      Дрель ударная Bosch GSB 21-2 RCT 0.601.19C.700

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Ю00000019366
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Венгрия
      Родина бренда
      		Германия
      Тип двигателя
      		щеточный
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Ударная дрель Bosch GSB 21-2 RCT 0.601.19C.700 оснащена системой Torque Control - для предварительного выбора крутящего момента. Система Constant-Electronic обеспечивает поддержание постоянного числа оборотов даже под нагрузкой. Предохранительная муфта Antirotation нужна для защиты пользователя и инструмента при заклинивании сверла.

        Преимущества

        • Дополнительная рукоятка устанавливается в удобном для пользователя положении и фиксируется с помощью зажимной кнопки
        • Кнопка фиксации делает продолжительную работу более комфортной
        • Регуляторы числа оборотов и крутящего момента обеспечивают более точную и надежную работу
        • Ударная дрель имеет две скорости - для более эффективной работы
        • На конце рукоятки есть упор, который предотвращает соскальзывание руки, обеспечивая безопасность при работе
        • Сверлильный патрон с фиксатором шпинделя Auto-Lock обеспечивает легкую и быструю замену насадок
        • Металлический корпус редуктора - обеспечивает долгий срок службы
        • Предохранительная муфта Antirotation - обеспечивает безопасность пользователя и инструмента
        • Поворотный щеткодержатель
        • Мягкая накладка на основной рукоятке для надёжного хвата
        • Дополнительная обрезиненная рукоятка делает работу более точной и надежной
        • Шарнирное крепление кабеля
        • Шейка шпинделя диаметром 43 мм - для работы со стойкой сверлильного станка
        • Реверс
        • Система Torque Control - предварительный выбор крутящего момента
        • Система Constant-Electronic
        • Система контроля мощности Power-Control