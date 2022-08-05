Дрель ударная Bosch GSB 21-2 RCT 0.601.19C.700
Арт. Ю00000019366
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Венгрия
|
Родина бренда
|Германия
|
Тип двигателя
|щеточный
|
Напряжение сети, В
|220
- Ударная дрель Bosch GSB 21-2 RCT 0.601.19C.700 оснащена системой Torque Control - для предварительного выбора крутящего момента. Система Constant-Electronic обеспечивает поддержание постоянного числа оборотов даже под нагрузкой. Предохранительная муфта Antirotation нужна для защиты пользователя и инструмента при заклинивании сверла.
Преимущества
- Дополнительная рукоятка устанавливается в удобном для пользователя положении и фиксируется с помощью зажимной кнопки
- Кнопка фиксации делает продолжительную работу более комфортной
- Регуляторы числа оборотов и крутящего момента обеспечивают более точную и надежную работу
- Ударная дрель имеет две скорости - для более эффективной работы
- На конце рукоятки есть упор, который предотвращает соскальзывание руки, обеспечивая безопасность при работе
- Сверлильный патрон с фиксатором шпинделя Auto-Lock обеспечивает легкую и быструю замену насадок
- Металлический корпус редуктора - обеспечивает долгий срок службы
- Предохранительная муфта Antirotation - обеспечивает безопасность пользователя и инструмента
- Поворотный щеткодержатель
- Мягкая накладка на основной рукоятке для надёжного хвата
- Дополнительная обрезиненная рукоятка делает работу более точной и надежной
- Шарнирное крепление кабеля
- Шейка шпинделя диаметром 43 мм - для работы со стойкой сверлильного станка
- Реверс
- Система Torque Control - предварительный выбор крутящего момента
- Система Constant-Electronic
- Система контроля мощности Power-Control