Преимущества

Дополнительная рукоятка устанавливается в удобном для пользователя положении и фиксируется с помощью зажимной кнопки

Кнопка фиксации делает продолжительную работу более комфортной

Регуляторы числа оборотов и крутящего момента обеспечивают более точную и надежную работу

Ударная дрель имеет две скорости - для более эффективной работы

На конце рукоятки есть упор, который предотвращает соскальзывание руки, обеспечивая безопасность при работе

Сверлильный патрон с фиксатором шпинделя Auto-Lock обеспечивает легкую и быструю замену насадок

Металлический корпус редуктора - обеспечивает долгий срок службы

Предохранительная муфта Antirotation - обеспечивает безопасность пользователя и инструмента

Поворотный щеткодержатель

Мягкая накладка на основной рукоятке для надёжного хвата

Дополнительная обрезиненная рукоятка делает работу более точной и надежной

Шарнирное крепление кабеля

Шейка шпинделя диаметром 43 мм - для работы со стойкой сверлильного станка

Реверс

Система Torque Control - предварительный выбор крутящего момента

Система Constant-Electronic

Система контроля мощности Power-Control

Ударная дрель Bosch GSB 21-2 RCT 0.601.19C.700 оснащена системой Torque Control - для предварительного выбора крутящего момента. Система Constant-Electronic обеспечивает поддержание постоянного числа оборотов даже под нагрузкой. Предохранительная муфта Antirotation нужна для защиты пользователя и инструмента при заклинивании сверла.