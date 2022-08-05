Дрель ударная Bosch GSB 570 0.601.1B7.0R0, 570Вт
Арт. О00000032529
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип двигателя
|щеточный
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Напряжение сети, В
|220
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- Дрель ударная Bosch GSB 570 0.601.1B7.0R0 - предназначена для заворачивания шурупов, а также сверления отверстий в различных материалах. Для безопасного извлечения застрявшего сверла из обрабатываемого материала предусмотрен реверс. Надежная и доступная ударная дрель с прочным металлическим патроном, обеспечивающая повышенную надежность и производительность.
Преимущества
- Сверление с ударом
- Прочный металлический ЗВП патрон
- Двигатель мощностью 570 Вт позволяет легко просверливать отверстия диаметром до 10 мм в стали и до 13 мм в кирпичной кладке
- Мягая эргономичная рукоятка обеспечивает удобство использования
- Электронная регулировка оборотов
- Реверс