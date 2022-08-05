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Дрель ударная Bosch GSB 570 0.601.1B7.0R0, 570Вт
5.0
1
3 890 ₽
4 760 ₽
Сетевые дрели
    Дрель ударная Bosch GSB 570 0.601.1B7.0R0, 570Вт
    Арт. О00000032529
    5.0
    1
    Дрель ударная Bosch GSB 570 0.601.1B7.0R0, 570Вт
    Дрель ударная Bosch GSB 570 0.601.1B7.0R0, 570Вт
    Дрель ударная Bosch GSB 570 0.601.1B7.0R0, 570Вт
      Дрель ударная Bosch GSB 570 0.601.1B7.0R0, 570Вт
      Дрель ударная Bosch GSB 570 0.601.1B7.0R0, 570Вт
      Дрель ударная Bosch GSB 570 0.601.1B7.0R0, 570Вт

      Дрель ударная Bosch GSB 570 0.601.1B7.0R0, 570Вт

      • -870 ₽
      3 890 ₽
      4 760 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000032529
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип двигателя
      		щеточный
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      • -870 ₽
      3 890 ₽
      4 760 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Дрель ударная Bosch GSB 570 0.601.1B7.0R0 - предназначена для заворачивания шурупов, а также сверления отверстий в различных материалах. Для безопасного извлечения застрявшего сверла из обрабатываемого материала предусмотрен реверс. Надежная и доступная ударная дрель с прочным металлическим патроном, обеспечивающая повышенную надежность и производительность.

        Преимущества

        • Сверление с ударом
        • Прочный металлический ЗВП патрон
        • Двигатель мощностью 570 Вт позволяет легко просверливать отверстия диаметром до 10 мм в стали и до 13 мм в кирпичной кладке
        • Мягая эргономичная рукоятка обеспечивает удобство использования
        • Электронная регулировка оборотов
        • Реверс