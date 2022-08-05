Преимущества

Сверление с ударом

Прочный металлический ЗВП патрон

Двигатель мощностью 570 Вт позволяет легко просверливать отверстия диаметром до 10 мм в стали и до 13 мм в кирпичной кладке

Мягая эргономичная рукоятка обеспечивает удобство использования

Электронная регулировка оборотов

Реверс

Дрель ударная Bosch GSB 570 0.601.1B7.0R0 - предназначена для заворачивания шурупов, а также сверления отверстий в различных материалах. Для безопасного извлечения застрявшего сверла из обрабатываемого материала предусмотрен реверс. Надежная и доступная ударная дрель с прочным металлическим патроном, обеспечивающая повышенную надежность и производительность.