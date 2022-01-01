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Электрические листовые ножницы по металлу Bosch GSC 75-16
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Ножницы вырезные (листовые)
    Электрические листовые ножницы по металлу Bosch GSC 75-16
    Арт. О00000034293
    Электрические листовые ножницы по металлу Bosch GSC 75-16
    Электрические листовые ножницы по металлу Bosch GSC 75-16
    Электрические листовые ножницы по металлу Bosch GSC 75-16
    Электрические листовые ножницы по металлу Bosch GSC 75-16
    Электрические листовые ножницы по металлу Bosch GSC 75-16
    Электрические листовые ножницы по металлу Bosch GSC 75-16
    Электрические листовые ножницы по металлу Bosch GSC 75-16
    Электрические листовые ножницы по металлу Bosch GSC 75-16
    Электрические листовые ножницы по металлу Bosch GSC 75-16
    Электрические листовые ножницы по металлу Bosch GSC 75-16
      Электрические листовые ножницы по металлу Bosch GSC 75-16
      Электрические листовые ножницы по металлу Bosch GSC 75-16
      Электрические листовые ножницы по металлу Bosch GSC 75-16
      Электрические листовые ножницы по металлу Bosch GSC 75-16
      Электрические листовые ножницы по металлу Bosch GSC 75-16
      Электрические листовые ножницы по металлу Bosch GSC 75-16
      Электрические листовые ножницы по металлу Bosch GSC 75-16
      Электрические листовые ножницы по металлу Bosch GSC 75-16
      Электрические листовые ножницы по металлу Bosch GSC 75-16
      Электрические листовые ножницы по металлу Bosch GSC 75-16

      Электрические листовые ножницы по металлу Bosch GSC 75-16

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000034293

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Упаковка
      		коробка
      Число ходов, ход/мин
      		5200
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Ножницы по металлу Bosch GSC 75-16 0.601.500.500 предназначены для прямой и фигурной резки заготовок из металла. Благодаря небольшому охвату рукоятки удобны в использовании. Двухпозиционная клавиша включения фиксируется в положении "Пуск", что исключает необходимость постоянно держать на ней палец.

        Преимущества

        • Высокая скорость резьбы
        • Небольшой охват рукоятки - для удобного использования
        • Ползунковый переключатель - для простого управления