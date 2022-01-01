Электрические листовые ножницы по металлу Bosch GSC 75-16

Преимущества

Высокая скорость резьбы

Небольшой охват рукоятки - для удобного использования

Ползунковый переключатель - для простого управления

Ножницы по металлу Bosch GSC 75-16 0.601.500.500 предназначены для прямой и фигурной резки заготовок из металла. Благодаря небольшому охвату рукоятки удобны в использовании. Двухпозиционная клавиша включения фиксируется в положении "Пуск", что исключает необходимость постоянно держать на ней палец.