Электрические листовые ножницы по металлу Bosch GSC 75-16
Арт. О00000034293
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Германия
|
Родина бренда
|Германия
|
Упаковка
|коробка
|
Число ходов, ход/мин
|5200
- Ножницы по металлу Bosch GSC 75-16 0.601.500.500 предназначены для прямой и фигурной резки заготовок из металла. Благодаря небольшому охвату рукоятки удобны в использовании. Двухпозиционная клавиша включения фиксируется в положении "Пуск", что исключает необходимость постоянно держать на ней палец.
Преимущества
- Высокая скорость резьбы
- Небольшой охват рукоятки - для удобного использования
- Ползунковый переключатель - для простого управления