Пила по пеноматериалам Bosch GSG 300 0.601.575.103
Арт. Х1217024
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Напряжение сети, В
|220
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Мощность, Вт
|350
- Пила по пеноматериалам Bosch GSG 300 0.601.575.103 - применяется для раскроя с точностью до миллиметра пеноматериалов, прорезиненных волосяных материалов и аналогичных материалов
Преимущества
- Низкий уровень вибрации и шума благодаря пильным полотнам со встречным ходом
- Аккуратные пропилы благодаря точному ведению пильного полотна