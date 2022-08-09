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Пила по пеноматериалам Bosch GSG 300 0.601.575.103
5.0
1
Найти аналог
Сетевые сабельные пилы
    Пила по пеноматериалам Bosch GSG 300 0.601.575.103
    Арт. Х1217024
    5.0
    1
    Пила по пеноматериалам Bosch GSG 300 0.601.575.103

      Пила по пеноматериалам Bosch GSG 300 0.601.575.103

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х1217024
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Напряжение сети, В
      		220
      Мощность, Вт
      		350
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Пила по пеноматериалам Bosch GSG 300 0.601.575.103 - применяется для раскроя с точностью до миллиметра пеноматериалов, прорезиненных волосяных материалов и аналогичных материалов

        Преимущества

        • Низкий уровень вибрации и шума благодаря пильным полотнам со встречным ходом
        • Аккуратные пропилы благодаря точному ведению пильного полотна
        Внимание!!! Направляющие докупаются отдельно