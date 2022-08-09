Преимущества

Низкий уровень вибрации и шума благодаря пильным полотнам со встречным ходом

Аккуратные пропилы благодаря точному ведению пильного полотна

Пила по пеноматериалам Bosch GSG 300 0.601.575.103 - применяется для раскроя с точностью до миллиметра пеноматериалов, прорезиненных волосяных материалов и аналогичных материалов