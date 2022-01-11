Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 120-Li 0.601.9G8.020 (тип аккумулятора Li-ion, работа от 12 в)

Преимущества

Компактный размер

Надежный двухскоростной редуктор

2 аккумулятора - для продолжительных работ

Рукоятка с мягким покрытием не скользит в руке

Реверс облегчает извлечение заклинившего сверла

Встроенная LED-подсветка - для работы при плохом освещении

Литий-ионная технология без эффекта памяти и саморазряда

Чемодан - для удобства хранения и транспортировки Bosch GSR 120-LI 0.601.9G8.020

Аккумуляторный шуруповерт Bosch GSR 120-LI 2 А*ч 0.601.9G8.020 - профессиональный инструмент, сконструированный для отделочных и ремонтных работ. С его помощью можно просверлить отверстия в древесине и металле, а также закрутить/открутить крепеж. Быстрозажимной патрон позволяет легко и быстро заменить оснастку. Встроенный LED-светодиод оптимально освещает рабочее пространство. Модель полностью совместима со всеми аккумуляторами Bosch Professional 12 В.