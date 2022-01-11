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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 120-Li 0.601.9G8.020 (тип аккумулятора Li-ion, работа от 12 в)
5.0
3
7 990 ₽
8 030 ₽
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 120-Li 0.601.9G8.020
    Арт. О00000009676
    5.0
    3
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 120-Li 0.601.9G8.020 (тип аккумулятора Li-ion, работа от 12 в)
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 120-Li 0.601.9G8.020 (тип аккумулятора Li-ion, работа от 12 в)
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 120-Li 0.601.9G8.020 (тип аккумулятора Li-ion, работа от 12 в)
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 120-Li 0.601.9G8.020 (тип аккумулятора Li-ion, работа от 12 в)
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 120-Li 0.601.9G8.020 (тип аккумулятора Li-ion, работа от 12 в)
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 120-Li 0.601.9G8.020 (тип аккумулятора Li-ion, работа от 12 в)

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 120-Li 0.601.9G8.020

      • -40 ₽
      7 990 ₽
      8 030 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. О00000009676
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Малайзия
      Родина бренда
      		Германия
      Класс товара
      		бытовой
      Макс. крутящий момент, Нм
      		30
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      • -40 ₽
      7 990 ₽
      8 030 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Аккумуляторный шуруповерт Bosch GSR 120-LI 2 А*ч 0.601.9G8.020 - профессиональный инструмент, сконструированный для отделочных и ремонтных работ. С его помощью можно просверлить отверстия в древесине и металле, а также закрутить/открутить крепеж. Быстрозажимной патрон позволяет легко и быстро заменить оснастку. Встроенный LED-светодиод оптимально освещает рабочее пространство. Модель полностью совместима со всеми аккумуляторами Bosch Professional 12 В.

        Преимущества

        • Компактный размер
        • Надежный двухскоростной редуктор
        • 2 аккумулятора - для продолжительных работ
        • Рукоятка с мягким покрытием не скользит в руке
        • Реверс облегчает извлечение заклинившего сверла
        • Встроенная LED-подсветка - для работы при плохом освещении
        • Литий-ионная технология без эффекта памяти и саморазряда
        • Чемодан - для удобства хранения и транспортировки Bosch GSR 120-LI 0.601.9G8.020