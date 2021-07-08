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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 12V-30 06019G9020 (1600 оборотов, вес 900 г)
5.0
1
10 800 ₽
12 210 ₽
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 12V-30 06019G9020
    Арт. О00000011815
    5.0
    1
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 12V-30 06019G9020 (1600 оборотов, вес 900 г)
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 12V-30 06019G9020 (1600 оборотов, вес 900 г)
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 12V-30 06019G9020 (1600 оборотов, вес 900 г)
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 12V-30 06019G9020 (1600 оборотов, вес 900 г)
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 12V-30 06019G9020 (1600 оборотов, вес 900 г)
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 12V-30 06019G9020 (1600 оборотов, вес 900 г)
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 12V-30 06019G9020 (1600 оборотов, вес 900 г)
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 12V-30 06019G9020 (1600 оборотов, вес 900 г)
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 12V-30 06019G9020 (1600 оборотов, вес 900 г)
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 12V-30 06019G9020 (1600 оборотов, вес 900 г)
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 12V-30 06019G9020 (1600 оборотов, вес 900 г)
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 12V-30 06019G9020 (1600 оборотов, вес 900 г)
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 12V-30 06019G9020 (1600 оборотов, вес 900 г)
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 12V-30 06019G9020 (1600 оборотов, вес 900 г)
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 12V-30 06019G9020 (1600 оборотов, вес 900 г)
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 12V-30 06019G9020 (1600 оборотов, вес 900 г)
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 12V-30 06019G9020 (1600 оборотов, вес 900 г)
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 12V-30 06019G9020 (1600 оборотов, вес 900 г)

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 12V-30 06019G9020

      • -1 410 ₽
      10 800 ₽
      12 210 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. О00000011815
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Малайзия
      Родина бренда
      		Германия
      Класс товара
      		бытовой
      Макс. крутящий момент, Нм
      		30
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		бесщеточный
      Все характеристики
      • -1 410 ₽
      10 800 ₽
      12 210 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры

      • Аккумуляторный бесщеточный шуруповерт Bosch GSR 12V-30 06019G9020 удобен для работы в местах с ограниченным доступом. Подходит для заворачивания шурупов и винтов, а также сверления отверстий. Благодаря бесщеточному ЕС-двигателю достигается высокая производительность. Двухскоростной редуктор позволяет выбрать оптимальный режим работы для каждой задачи. Встроенная подсветка ярко освещает рабочее пространство.

        Преимущества

        • Тормоз выбега
        • Надежный двухскоростной редуктор
        • Обрезиненная рукоять для комфортного захвата
        • Реверс облегчает извлечение заклинившего сверла
        • Регулировка крутящего момента: 20 ступеней + сверление
        • Бесщеточный двигатель минимизирует затраты на техническое обслуживание
        • Индикатор заряда аккумулятора для контроля за состоянием инструмента
        • Электронная защита ячеек аккумулятора для увеличения срока службы батареи
        • Литий-ионная технология без эффекта памяти и саморазряда
        • Полная совместимость со всеми аккумуляторам Bosch Professional 12 В
        • Практичный кейс для удобства хранения и транспортировки Bosch GSR 12V-30 06019G9020