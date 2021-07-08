Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 12V-30 06019G9020 (1600 оборотов, вес 900 г)

Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 12V-30 06019G9020
Арт. О00000011815
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Малайзия
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Родина бренда
|Германия
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Класс товара
|бытовой
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Макс. крутящий момент, Нм
|30
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|бесщеточный
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Аккумуляторный бесщеточный шуруповерт Bosch GSR 12V-30 06019G9020 удобен для работы в местах с ограниченным доступом. Подходит для заворачивания шурупов и винтов, а также сверления отверстий. Благодаря бесщеточному ЕС-двигателю достигается высокая производительность. Двухскоростной редуктор позволяет выбрать оптимальный режим работы для каждой задачи. Встроенная подсветка ярко освещает рабочее пространство.
Преимущества
- Тормоз выбега
- Надежный двухскоростной редуктор
- Обрезиненная рукоять для комфортного захвата
- Реверс облегчает извлечение заклинившего сверла
- Регулировка крутящего момента: 20 ступеней + сверление
- Бесщеточный двигатель минимизирует затраты на техническое обслуживание
- Индикатор заряда аккумулятора для контроля за состоянием инструмента
- Электронная защита ячеек аккумулятора для увеличения срока службы батареи
- Литий-ионная технология без эффекта памяти и саморазряда
- Полная совместимость со всеми аккумуляторам Bosch Professional 12 В
- Практичный кейс для удобства хранения и транспортировки Bosch GSR 12V-30 06019G9020