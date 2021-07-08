Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 12V-30 06019G9020 (1600 оборотов, вес 900 г)

Аккумуляторный бесщеточный шуруповерт Bosch GSR 12V-30 06019G9020 удобен для работы в местах с ограниченным доступом. Подходит для заворачивания шурупов и винтов, а также сверления отверстий. Благодаря бесщеточному ЕС-двигателю достигается высокая производительность. Двухскоростной редуктор позволяет выбрать оптимальный режим работы для каждой задачи. Встроенная подсветка ярко освещает рабочее пространство.

Преимущества