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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18V-110C Professional 06019G010C
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18V-110C Professional 06019G010C
    Арт. О00000019202
    5.0
    1
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18V-110C Professional 06019G010C
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18V-110C Professional 06019G010C
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18V-110C Professional 06019G010C
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18V-110C Professional 06019G010C
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18V-110C Professional 06019G010C
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18V-110C Professional 06019G010C
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18V-110C Professional 06019G010C
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18V-110C Professional 06019G010C
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18V-110C Professional 06019G010C
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18V-110C Professional 06019G010C
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18V-110C Professional 06019G010C
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18V-110C Professional 06019G010C

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18V-110C Professional 06019G010C

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000019202
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Венгрия
      Родина бренда
      		Германия
      Класс товара
      		профессиональный
      Макс. крутящий момент, Нм
      		110
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		бесщеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Аккумуляторный шуруповерт Bosch GSR 18V-110C 06019G010C служит для завинчивания/отвинчивания винтов, шурупов, а также сверления отверстий. Имеет возможность установки модуля Bluetooth Low Energy Module GCY 30-4. Бесщеточный двигатель увеличивает производительность и срок службы. Металлический быстрозажимной патрон сокращает время на замену оснастки. Регулировка скорости позволяет подобрать оптимальный режим в зависимости от задачи.

        Преимущества

        • Высокий крутящий момент
        • Обрезиненная рукоять для надежного хвата
        • Прочность: цельнометаллический патрон для самых сложных работ
        • Данные и настройки электроинструмента при установленном модуле Bluetooth Low Energy Module GCY 30-4 могут передаваться на мобильный телефон
        • Литий-ионная технология без эффекта памяти и саморазряда
        • Кейс для удобства хранения и транспортировки Bosch GSR 18V-110C 06019G010C