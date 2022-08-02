Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18V-110C Professional 06019G010C

Преимущества

Высокий крутящий момент

Обрезиненная рукоять для надежного хвата

Прочность: цельнометаллический патрон для самых сложных работ

Данные и настройки электроинструмента при установленном модуле Bluetooth Low Energy Module GCY 30-4 могут передаваться на мобильный телефон

Литий-ионная технология без эффекта памяти и саморазряда

Кейс для удобства хранения и транспортировки Bosch GSR 18V-110C 06019G010C

Аккумуляторный шуруповерт Bosch GSR 18V-110C 06019G010C служит для завинчивания/отвинчивания винтов, шурупов, а также сверления отверстий. Имеет возможность установки модуля Bluetooth Low Energy Module GCY 30-4. Бесщеточный двигатель увеличивает производительность и срок службы. Металлический быстрозажимной патрон сокращает время на замену оснастки. Регулировка скорости позволяет подобрать оптимальный режим в зависимости от задачи.