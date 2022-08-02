Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18V-110C Professional 06019G010C
Арт. О00000019202
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Венгрия
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Родина бренда
|Германия
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Класс товара
|профессиональный
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Макс. крутящий момент, Нм
|110
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|бесщеточный
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- Аккумуляторный шуруповерт Bosch GSR 18V-110C 06019G010C служит для завинчивания/отвинчивания винтов, шурупов, а также сверления отверстий. Имеет возможность установки модуля Bluetooth Low Energy Module GCY 30-4. Бесщеточный двигатель увеличивает производительность и срок службы. Металлический быстрозажимной патрон сокращает время на замену оснастки. Регулировка скорости позволяет подобрать оптимальный режим в зависимости от задачи.
Преимущества
- Высокий крутящий момент
- Обрезиненная рукоять для надежного хвата
- Прочность: цельнометаллический патрон для самых сложных работ
- Данные и настройки электроинструмента при установленном модуле Bluetooth Low Energy Module GCY 30-4 могут передаваться на мобильный телефон
- Литий-ионная технология без эффекта памяти и саморазряда
- Кейс для удобства хранения и транспортировки Bosch GSR 18V-110C 06019G010C