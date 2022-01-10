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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18V-28 0.601.9H4.102
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18V-28 0.601.9H4.102
    Арт. О00000031688
    5.0
    1
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18V-28 0.601.9H4.102
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18V-28 0.601.9H4.102
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18V-28 0.601.9H4.102
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18V-28 0.601.9H4.102

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18V-28 0.601.9H4.102

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000031688
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Малайзия
      Родина бренда
      		Германия
      Класс товара
      		профессиональный
      Макс. крутящий момент, Нм
      		63
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		бесщеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18V-28 0.601.9H4.102 предназначена для сверления отверстий и закручивания шурупов.

        Преимущества

        • Аккумуляторная технология избавляет оператора от необходимости следить за шнуром питания
        • Бесщеточный двигатель отличается высокой производительностью и долгим сроком службы
        • Быстрозажимной патрон - для простой смены оснастки
        • Металлическая скоба - для ношения на ремне
        • Li-lon технология: без эффекта памяти, без саморазряда, с повышенной плотностью энергии
        • 2 аккумулятора - для работы без простоев
        • Кейс - для удобства хранения и транспортировки инструмента и принадлежностей