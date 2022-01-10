Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18V-28 0.601.9H4.102
Арт. О00000031688
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Малайзия
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Родина бренда
|Германия
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Класс товара
|профессиональный
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Макс. крутящий момент, Нм
|63
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|бесщеточный
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- Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18V-28 0.601.9H4.102 предназначена для сверления отверстий и закручивания шурупов.
Преимущества
- Аккумуляторная технология избавляет оператора от необходимости следить за шнуром питания
- Бесщеточный двигатель отличается высокой производительностью и долгим сроком службы
- Быстрозажимной патрон - для простой смены оснастки
- Металлическая скоба - для ношения на ремне
- Li-lon технология: без эффекта памяти, без саморазряда, с повышенной плотностью энергии
- 2 аккумулятора - для работы без простоев
- Кейс - для удобства хранения и транспортировки инструмента и принадлежностей