Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18V-50 06019H5020 (с аккумулятором и зарядным устройством)

Аккумуляторный шуруповерт Bosch GSR 18V-50 06019H5020 используется при отделочных, ремонтных и строительных работах. Подходит как для заворачивания крепежа, так и сверления отверстий в мягких материалах. Поставляется в кейсе, что решает вопрос хранения и транспортировки. Бесщеточный двигатель способствует высокой производительности. Подсветка оптимально освещает рабочую зону в затемненных помещениях. Благодаря быстрозажимному патрону смена оснастки занимает минимум времени.

Преимущества