Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18V-50 06019H5020 (с аккумулятором и зарядным устройством)

Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18V-50 06019H5020
Арт. О00000011753
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Малайзия
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Родина бренда
|Германия
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Класс товара
|профессиональный
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Макс. крутящий момент, Нм
|50
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|бесщеточный
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- Аккумуляторный шуруповерт Bosch GSR 18V-50 06019H5020 используется при отделочных, ремонтных и строительных работах. Подходит как для заворачивания крепежа, так и сверления отверстий в мягких материалах. Поставляется в кейсе, что решает вопрос хранения и транспортировки. Бесщеточный двигатель способствует высокой производительности. Подсветка оптимально освещает рабочую зону в затемненных помещениях. Благодаря быстрозажимному патрону смена оснастки занимает минимум времени.
Преимущества
- Двухскоростной редуктор
- Прочный металлический патрон
- Обрезиненная рукоять для уверенного хвата
- Надежный и долговечный бесщеточный двигатель
- Регулировка оборотов для оптимальной работы Bosch GSR 18V-50 06019H5020 с материалами
- Автоматическая фиксация шпинделя для быстрой замены оснастки
- Реверс помогает безопасно извлечь заклинившее сверло
- Литий-ионная технология без эффекта памяти и саморазряда