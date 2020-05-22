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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18V-50 06019H5020 (с аккумулятором и зарядным устройством)
4.8
48
18 380 ₽
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18V-50 06019H5020
    Арт. О00000011753
    4.8
    48
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18V-50 06019H5020 (с аккумулятором и зарядным устройством)
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18V-50 06019H5020 (с аккумулятором и зарядным устройством)
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18V-50 06019H5020 (с аккумулятором и зарядным устройством)
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18V-50 06019H5020 (с аккумулятором и зарядным устройством)
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18V-50 06019H5020 (с аккумулятором и зарядным устройством)
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18V-50 06019H5020 (с аккумулятором и зарядным устройством)
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18V-50 06019H5020 (с аккумулятором и зарядным устройством)
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18V-50 06019H5020 (с аккумулятором и зарядным устройством)

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18V-50 06019H5020

      18 380 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. О00000011753
      4.8
      48

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Малайзия
      Родина бренда
      		Германия
      Класс товара
      		профессиональный
      Макс. крутящий момент, Нм
      		50
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		бесщеточный
      Все характеристики
      18 380 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Аккумуляторный шуруповерт Bosch GSR 18V-50 06019H5020 используется при отделочных, ремонтных и строительных работах. Подходит как для заворачивания крепежа, так и сверления отверстий в мягких материалах. Поставляется в кейсе, что решает вопрос хранения и транспортировки. Бесщеточный двигатель способствует высокой производительности. Подсветка оптимально освещает рабочую зону в затемненных помещениях. Благодаря быстрозажимному патрону смена оснастки занимает минимум времени.

        Преимущества

        • Двухскоростной редуктор
        • Прочный металлический патрон
        • Обрезиненная рукоять для уверенного хвата
        • Надежный и долговечный бесщеточный двигатель
        • Регулировка оборотов для оптимальной работы Bosch GSR 18V-50 06019H5020 с материалами
        • Автоматическая фиксация шпинделя для быстрой замены оснастки
        • Реверс помогает безопасно извлечь заклинившее сверло
        • Литий-ионная технология без эффекта памяти и саморазряда