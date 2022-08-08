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Аккумуляторный лобзик Bosch GST 12V-7 006015A1001
5.0
1
12 080 ₽
Аккумуляторные лобзики
    Аккумуляторный лобзик Bosch GST 12V-7 006015A1001
    Арт. О00000034301
    5.0
    1
    Аккумуляторный лобзик Bosch GST 12V-7 006015A1001

      Аккумуляторный лобзик Bosch GST 12V-7 006015A1001

      12 080 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 9 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 12 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 9 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. О00000034301
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Число ходов, ход/мин
      		2800
      Наличие подсветки
      		Да
      Все характеристики
      12 080 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 9 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 12 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 9 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Аккумуляторный лобзик Bosch GST 12V-70 Professional Solo 0.601.5A1.001 - легкий и компактный инструмент профессионального класса. Благодаря встроенной подсветке отлично видна линия реза. Максимальная толщина пропила в древесине достигает 70 мм. 3 ступени маятникового хода позволяют подстроиться под конкретный тип материала. Обрезиненный корпус обеспечивает надежный хват и комфортную работу. Имеется индикатор заряда батареи. Система EMP защищает двигатель от перегрузки, что гарантирует его долгий срок службы.

        Преимущества

        • Профессиональная модель
        • Компактный и легкий инструмент
        • Высокая производительность
        • Обрезиненный корпус Bosch GST 12V-70 Professional Solo 0.601.5A1.001 - для надежного хвата
        • Система Electronic Motor Protection (EMP) - для защиты двигателя от перегрузки и долгого срока службы
        • Bosch Electronic Cell Protection (ECP): система защиты аккумулятора от перегрузки, перегрева и глубокого разряда
        • Регулировка частоты вращения
        • 3 ступени маятникового хода - для работы с различными материалами
        • Литая подошва
        • Малый вес (всего 1.5 кг)
        • Индикатор заряда
        • Встроенная подсветка - для лучшего обзора линии пропила
        • Прочная алюминиевая опора с пластмассовой подошвой - для обработки чувствительных поверхностей