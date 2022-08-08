Аккумуляторный лобзик Bosch GST 12V-7 006015A1001
Арт. О00000034301
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Число ходов, ход/мин
|2800
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Наличие подсветки
|Да
- Аккумуляторный лобзик Bosch GST 12V-70 Professional Solo 0.601.5A1.001 - легкий и компактный инструмент профессионального класса. Благодаря встроенной подсветке отлично видна линия реза. Максимальная толщина пропила в древесине достигает 70 мм. 3 ступени маятникового хода позволяют подстроиться под конкретный тип материала. Обрезиненный корпус обеспечивает надежный хват и комфортную работу. Имеется индикатор заряда батареи. Система EMP защищает двигатель от перегрузки, что гарантирует его долгий срок службы.
Преимущества
- Профессиональная модель
- Компактный и легкий инструмент
- Высокая производительность
- Обрезиненный корпус Bosch GST 12V-70 Professional Solo 0.601.5A1.001 - для надежного хвата
- Система Electronic Motor Protection (EMP) - для защиты двигателя от перегрузки и долгого срока службы
- Bosch Electronic Cell Protection (ECP): система защиты аккумулятора от перегрузки, перегрева и глубокого разряда
- Регулировка частоты вращения
- 3 ступени маятникового хода - для работы с различными материалами
- Литая подошва
- Малый вес (всего 1.5 кг)
- Индикатор заряда
- Встроенная подсветка - для лучшего обзора линии пропила
- Прочная алюминиевая опора с пластмассовой подошвой - для обработки чувствительных поверхностей