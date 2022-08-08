Аккумуляторный лобзик Bosch GST 12V-7 006015A1001

Преимущества

Профессиональная модель

Компактный и легкий инструмент

Высокая производительность

Обрезиненный корпус Bosch GST 12V-70 Professional Solo 0.601.5A1.001 - для надежного хвата

Система Electronic Motor Protection (EMP) - для защиты двигателя от перегрузки и долгого срока службы

Bosch Electronic Cell Protection (ECP): система защиты аккумулятора от перегрузки, перегрева и глубокого разряда

Регулировка частоты вращения

3 ступени маятникового хода - для работы с различными материалами

Литая подошва

Малый вес (всего 1.5 кг)

Индикатор заряда

Встроенная подсветка - для лучшего обзора линии пропила

Прочная алюминиевая опора с пластмассовой подошвой - для обработки чувствительных поверхностей

Аккумуляторный лобзик Bosch GST 12V-70 Professional Solo 0.601.5A1.001 - легкий и компактный инструмент профессионального класса. Благодаря встроенной подсветке отлично видна линия реза. Максимальная толщина пропила в древесине достигает 70 мм. 3 ступени маятникового хода позволяют подстроиться под конкретный тип материала. Обрезиненный корпус обеспечивает надежный хват и комфортную работу. Имеется индикатор заряда батареи. Система EMP защищает двигатель от перегрузки, что гарантирует его долгий срок службы.