Аккумуляторный лобзик Bosch GST 18 VCarton B Solo (аккумулятор li-ion)

Аккумуляторный лобзик Bosch GST 18 VCarton B Solo 06015A6100
Арт. О00000034302
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Венгрия
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Родина бренда
|Германия
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Число ходов, ход/мин
|2700
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Наличие подсветки
|Да
- Аккумуляторный лобзик Bosch GST 18 V-LI B Solo 0.601.5A6.100 используется для работы в помещениях с отсутствием электричества. Благодаря системе SDS, смена оснастки не занимает много времени. В комплект входят 3 пильных полотна, что позволяет приступать к работе сразу после покупки.
Преимущества
- Компактная и легкая конструкция - для удобного пользования
- Маятниковый ход - для работы с разными видами материалов
- Система SDS - для смены оснастки одной рукой
- Пропилы под углом 45 градусов
- 3 пильных полотна в комплекте