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Аккумуляторный лобзик Bosch GST 18 VCarton B Solo (аккумулятор li-ion)
5.0
1
19 750 ₽
Аккумуляторные лобзики
    Аккумуляторный лобзик Bosch GST 18 VCarton B Solo 06015A6100
    Арт. О00000034302
    5.0
    1
    Аккумуляторный лобзик Bosch GST 18 VCarton B Solo (аккумулятор li-ion)

      Аккумуляторный лобзик Bosch GST 18 VCarton B Solo 06015A6100

      19 750 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. О00000034302
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Венгрия
      Родина бренда
      		Германия
      Число ходов, ход/мин
      		2700
      Наличие подсветки
      		Да
      Все характеристики
      19 750 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Аккумуляторный лобзик Bosch GST 18 V-LI B Solo 0.601.5A6.100 используется для работы в помещениях с отсутствием электричества. Благодаря системе SDS, смена оснастки не занимает много времени. В комплект входят 3 пильных полотна, что позволяет приступать к работе сразу после покупки.

        Преимущества

        • Компактная и легкая конструкция - для удобного пользования
        • Маятниковый ход - для работы с разными видами материалов
        • Система SDS - для смены оснастки одной рукой
        • Пропилы под углом 45 градусов
        • 3 пильных полотна в комплекте
        Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства!