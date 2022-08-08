Аккумуляторный лобзик Bosch GST 18 VCarton B Solo (аккумулятор li-ion)

Преимущества

Компактная и легкая конструкция - для удобного пользования

Маятниковый ход - для работы с разными видами материалов

Система SDS - для смены оснастки одной рукой

Пропилы под углом 45 градусов

3 пильных полотна в комплекте

Аккумуляторный лобзик Bosch GST 18 V-LI B Solo 0.601.5A6.100 используется для работы в помещениях с отсутствием электричества. Благодаря системе SDS, смена оснастки не занимает много времени. В комплект входят 3 пильных полотна, что позволяет приступать к работе сразу после покупки.