Аккумуляторная угловая шлифмашина Bosch GWS 18-125 V-LI (диаметр круга 125 мм, 10000 оборотов шпинделя)

Преимущества

Кожух для защиты оператора от травм

Кнопка "пуск" фиксируется в нажатом положении для длительной работы

Небольшой вес инструмента обеспечивает удобство в работе и переноске

Система защиты аккумулятора от перегрузки и перегрева Bosch Electronic Cell Protection - увеличивает срок службы батареи

Обрезиненная поверхность рукоятки для более надежного хвата Bosch GWS 18V-LI 0615990L6G

Дополнительная рукоятка присоединяется с обеих сторон, что позволяет работать под разными углами

Четырех-полюсный двигатель обладает высоким сроком службы

Литий-ионная технология без эффекта памяти и саморазряда

Аккумуляторная угловая шлифмашина Bosch GWS 18-125 V-LI 0.615.990.L6G применяется для обработки поверхностей и резки деталей. Оборудована мощным 4-полюсным двигателем с частотой оборотов до 10000 об/мин, что позволяет быстро и эффективно резать даже прочный металл.Защитный кожух легко и быстро изменяет свое положение, имеет устойчивость к случайному проворачиванию.Двигатель имеет высокую степень защиты от перегрузок благодаря системе Electronic Cell Protection (ECP).Для быстрой замены оснастки предусмотрена функция блокировки шпинделя.