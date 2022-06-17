Аккумуляторная угловая шлифмашина Bosch GWS 18-125 V-LI (диаметр круга 125 мм, 10000 оборотов шпинделя)

Аккумуляторная угловая шлифмашина Bosch GWS 18-125 V-LI 0.615.990.L6G
Арт. О00000011803
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Макс. число оборотов, об/мин
|10000
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
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- -1 050 ₽
- Аккумуляторная угловая шлифмашина Bosch GWS 18-125 V-LI 0.615.990.L6G применяется для обработки поверхностей и резки деталей. Оборудована мощным 4-полюсным двигателем с частотой оборотов до 10000 об/мин, что позволяет быстро и эффективно резать даже прочный металл.
Защитный кожух легко и быстро изменяет свое положение, имеет устойчивость к случайному проворачиванию.
Двигатель имеет высокую степень защиты от перегрузок благодаря системе Electronic Cell Protection (ECP).
Для быстрой замены оснастки предусмотрена функция блокировки шпинделя.
Преимущества
- Кожух для защиты оператора от травм
- Кнопка "пуск" фиксируется в нажатом положении для длительной работы
- Небольшой вес инструмента обеспечивает удобство в работе и переноске
- Система защиты аккумулятора от перегрузки и перегрева Bosch Electronic Cell Protection - увеличивает срок службы батареи
- Обрезиненная поверхность рукоятки для более надежного хвата Bosch GWS 18V-LI 0615990L6G
- Дополнительная рукоятка присоединяется с обеих сторон, что позволяет работать под разными углами
- Четырех-полюсный двигатель обладает высоким сроком службы
- Литий-ионная технология без эффекта памяти и саморазряда