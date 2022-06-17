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Аккумуляторная угловая шлифмашина Bosch GWS 18-125 V-LI (диаметр круга 125 мм, 10000 оборотов шпинделя)
5.0
2
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Аккумуляторные болгарки (УШМ)
    Аккумуляторная угловая шлифмашина Bosch GWS 18-125 V-LI 0.615.990.L6G
    Арт. О00000011803
    5.0
    2
    Аккумуляторная угловая шлифмашина Bosch GWS 18-125 V-LI (диаметр круга 125 мм, 10000 оборотов шпинделя)
    Аккумуляторная угловая шлифмашина Bosch GWS 18-125 V-LI (диаметр круга 125 мм, 10000 оборотов шпинделя)
    Аккумуляторная угловая шлифмашина Bosch GWS 18-125 V-LI (диаметр круга 125 мм, 10000 оборотов шпинделя)
    Аккумуляторная угловая шлифмашина Bosch GWS 18-125 V-LI (диаметр круга 125 мм, 10000 оборотов шпинделя)
      Аккумуляторная угловая шлифмашина Bosch GWS 18-125 V-LI (диаметр круга 125 мм, 10000 оборотов шпинделя)
      Аккумуляторная угловая шлифмашина Bosch GWS 18-125 V-LI (диаметр круга 125 мм, 10000 оборотов шпинделя)
      Аккумуляторная угловая шлифмашина Bosch GWS 18-125 V-LI (диаметр круга 125 мм, 10000 оборотов шпинделя)
      Аккумуляторная угловая шлифмашина Bosch GWS 18-125 V-LI (диаметр круга 125 мм, 10000 оборотов шпинделя)

      Аккумуляторная угловая шлифмашина Bosch GWS 18-125 V-LI 0.615.990.L6G

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000011803
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Макс. число оборотов, об/мин
      		10000
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторная угловая шлифмашина Bosch GWS 18-125 V-LI 0.615.990.L6G применяется для обработки поверхностей и резки деталей. Оборудована мощным 4-полюсным двигателем с частотой оборотов до 10000 об/мин, что позволяет быстро и эффективно резать даже прочный металл.
        Защитный кожух легко и быстро изменяет свое положение, имеет устойчивость к случайному проворачиванию.
        Двигатель имеет высокую степень защиты от перегрузок благодаря системе Electronic Cell Protection (ECP).
        Для быстрой замены оснастки предусмотрена функция блокировки шпинделя.

        Преимущества

        • Кожух для защиты оператора от травм
        • Кнопка "пуск" фиксируется в нажатом положении для длительной работы
        • Небольшой вес инструмента обеспечивает удобство в работе и переноске
        • Система защиты аккумулятора от перегрузки и перегрева Bosch Electronic Cell Protection - увеличивает срок службы батареи
        • Обрезиненная поверхность рукоятки для более надежного хвата Bosch GWS 18V-LI 0615990L6G
        • Дополнительная рукоятка присоединяется с обеих сторон, что позволяет работать под разными углами
        • Четырех-полюсный двигатель обладает высоким сроком службы
        • Литий-ионная технология без эффекта памяти и саморазряда