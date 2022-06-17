Аккумуляторная угловая шлифмашина Bosch GWS 18-125 V-LI Solo 0.601.93A.307 (диаметр диска 125 мм)

Преимущества

Самая высокая производительность съёма и резки в своём классе на одном заряде аккумулятора

Надежный и устойчивый к перегрузкам четырехполюсной двигатель высокой мощности

Компактные габаритные размеры аккумуляторной углошлифмашины Bosch GWS 18-125 V-LI Solo 0.601.93A.307 - для удобства работы в труднодоступных местах

Система Bosch Electronic Cell Protection (ECP): защита аккумуляторов от перегрузки, перегрева и глубокого разряда

Система Electronic Motor Protection (EMP) от Bosch защищает двигатель от перегрузки

Индикатор заряда аккумулятора

Регулировка положения корпуса редуктора с шагом 90 градусов

Двухпозиционная дополнительная рукоятка

Аккумуляторная углошлифмашина Bosch GWS 18-125 V-LI Solo 0.601.93A.307 отличается самой высокой производительностью съема и резки в своём классе на одном заряде аккумулятора. Клавиша включения фиксируется в рабочем положении, что исключает необходимость постоянно держать на нем палец. Мягкие накладки на рукояти обеспечивают надежный хват инструмента. Устойчивый к проворачиванию защитный кожух гарантирует безопасность рабочего процесса.