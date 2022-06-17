Аккумуляторная угловая шлифмашина Bosch GWS 18-125 V-LI Solo 0.601.93A.307 (диаметр диска 125 мм)

Аккумуляторная угловая шлифмашина Bosch GWS 18-125 V-LI Solo 0.601.93A.307
Арт. О00000003282
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Макс. число оборотов, об/мин
|10000
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
- Аккумуляторная углошлифмашина Bosch GWS 18-125 V-LI Solo 0.601.93A.307 отличается самой высокой производительностью съема и резки в своём классе на одном заряде аккумулятора. Клавиша включения фиксируется в рабочем положении, что исключает необходимость постоянно держать на нем палец. Мягкие накладки на рукояти обеспечивают надежный хват инструмента. Устойчивый к проворачиванию защитный кожух гарантирует безопасность рабочего процесса.
Преимущества
- Самая высокая производительность съёма и резки в своём классе на одном заряде аккумулятора
- Надежный и устойчивый к перегрузкам четырехполюсной двигатель высокой мощности
- Компактные габаритные размеры аккумуляторной углошлифмашины Bosch GWS 18-125 V-LI Solo 0.601.93A.307 - для удобства работы в труднодоступных местах
- Система Bosch Electronic Cell Protection (ECP): защита аккумуляторов от перегрузки, перегрева и глубокого разряда
- Система Electronic Motor Protection (EMP) от Bosch защищает двигатель от перегрузки
- Индикатор заряда аккумулятора
- Регулировка положения корпуса редуктора с шагом 90 градусов
- Двухпозиционная дополнительная рукоятка