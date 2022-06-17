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Аккумуляторная угловая шлифмашина Bosch GWS 18-125 V-LI Solo 0.601.93A.307 (диаметр диска 125 мм)
5.0
2
Найти аналог
Аккумуляторные болгарки (УШМ)
    Аккумуляторная угловая шлифмашина Bosch GWS 18-125 V-LI Solo 0.601.93A.307
    Арт. О00000003282
    5.0
    2
    Аккумуляторная угловая шлифмашина Bosch GWS 18-125 V-LI Solo 0.601.93A.307 (диаметр диска 125 мм)

      Аккумуляторная угловая шлифмашина Bosch GWS 18-125 V-LI Solo 0.601.93A.307

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000003282
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Макс. число оборотов, об/мин
      		10000
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторная углошлифмашина Bosch GWS 18-125 V-LI Solo 0.601.93A.307 отличается самой высокой производительностью съема и резки в своём классе на одном заряде аккумулятора. Клавиша включения фиксируется в рабочем положении, что исключает необходимость постоянно держать на нем палец. Мягкие накладки на рукояти обеспечивают надежный хват инструмента. Устойчивый к проворачиванию защитный кожух гарантирует безопасность рабочего процесса.

        Преимущества

        • Самая высокая производительность съёма и резки в своём классе на одном заряде аккумулятора
        • Надежный и устойчивый к перегрузкам четырехполюсной двигатель высокой мощности
        • Компактные габаритные размеры аккумуляторной углошлифмашины Bosch GWS 18-125 V-LI Solo 0.601.93A.307 - для удобства работы в труднодоступных местах
        • Система Bosch Electronic Cell Protection (ECP): защита аккумуляторов от перегрузки, перегрева и глубокого разряда
        • Система Electronic Motor Protection (EMP) от Bosch защищает двигатель от перегрузки
        • Индикатор заряда аккумулятора
        • Регулировка положения корпуса редуктора с шагом 90 градусов
        • Двухпозиционная дополнительная рукоятка
        Внимание!!! Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства!