Преимущества

Функция KickBack Stop - выключение инструмента при заклинивании диска

Плавный пуск - для работы без рывков

Защита от перегрузок

Длинный сетевой кабель (4 м) - для свободного перемещения по рабочей площадке

Система Constant Electronic поддерживает постоянное число оборотов даже под нагрузкой

Устойчивый к проворачиванию защитный кожух регулируется без помощи инструментов

Дополнительная рукоятки с системой Vibration Control - для надежного удержания и комфортной работы

Углошлифмашина Bosch GWS 18-150 L 0.601.7A5.000 работает с бетонными и кирпичными поверхностями, а также режет арматуру и металлические трубы. Пусковую широкую клавишу удобно нажимать даже в перчатках. Модель снабжена дополнительной рукояткой с системой Vibration Control, которая снижает вибрацию и делает работу менее утомительной.