Углошлифмашина Bosch GWS 18-150 L 0.601.7A5.000
Арт. О00000002295
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|Германия
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Макс. число оборотов, об/мин
|10000
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Да
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Быстрозажимная гайка SDS
|Нет
- Углошлифмашина Bosch GWS 18-150 L 0.601.7A5.000 работает с бетонными и кирпичными поверхностями, а также режет арматуру и металлические трубы. Пусковую широкую клавишу удобно нажимать даже в перчатках. Модель снабжена дополнительной рукояткой с системой Vibration Control, которая снижает вибрацию и делает работу менее утомительной.
Преимущества
- Функция KickBack Stop - выключение инструмента при заклинивании диска
- Плавный пуск - для работы без рывков
- Защита от перегрузок
- Длинный сетевой кабель (4 м) - для свободного перемещения по рабочей площадке
- Система Constant Electronic поддерживает постоянное число оборотов даже под нагрузкой
- Устойчивый к проворачиванию защитный кожух регулируется без помощи инструментов
- Дополнительная рукоятки с системой Vibration Control - для надежного удержания и комфортной работы