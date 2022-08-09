Аккумуляторная угловая шлифовальная машина Bosch GWS 180-LI (бесщеточная, диаметр диска 125 мм)

Преимущества

Аккумуляторная технология избавляет оператора от необходимости следить за шнуром питания

Бесщеточный двигатель – выше мощность, дольше время работы

Малая масса и компактное исполнение

Плавный пуск для включения инструмента без рывков путем ограничения пускового момента

Блокировка шпинделя для удобной замены пильного диска

Кожух для защиты оператора от пыли и искр

Рукоятки с мягкими накладками Soft Grip

Аккумуляторная угловая шлифмашина Bosch GWS 180-LI соло 06019H9020 предназначена для обработки (шлифовка, зачистка) и резки металлических изделий. Бесщеточный двигатель отличается высокой производительностью и долгим сроком службы. Для быстрой и безопасной замены оснастки предусмотрена функция блокировки шпинделя.