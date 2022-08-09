Аккумуляторная угловая шлифовальная машина Bosch GWS 180-LI (бесщеточная, диаметр диска 125 мм)

Аккумуляторная угловая шлифовальная машина Bosch GWS 180-LI 06019H9020
Арт. О00000034270
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Макс. число оборотов, об/мин
|11000
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
- Аккумуляторная угловая шлифмашина Bosch GWS 180-LI соло 06019H9020 предназначена для обработки (шлифовка, зачистка) и резки металлических изделий. Бесщеточный двигатель отличается высокой производительностью и долгим сроком службы. Для быстрой и безопасной замены оснастки предусмотрена функция блокировки шпинделя.
Преимущества
- Аккумуляторная технология избавляет оператора от необходимости следить за шнуром питания
- Бесщеточный двигатель – выше мощность, дольше время работы
- Малая масса и компактное исполнение
- Плавный пуск для включения инструмента без рывков путем ограничения пускового момента
- Блокировка шпинделя для удобной замены пильного диска
- Кожух для защиты оператора от пыли и искр
- Рукоятки с мягкими накладками Soft Grip