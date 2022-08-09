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Аккумуляторная угловая шлифовальная машина Bosch GWS 180-LI (бесщеточная, диаметр диска 125 мм)
5.0
1
17 690 ₽
Аккумуляторные болгарки (УШМ)
    Аккумуляторная угловая шлифовальная машина Bosch GWS 180-LI 06019H9020
    Арт. О00000034270
    5.0
    1
    Аккумуляторная угловая шлифовальная машина Bosch GWS 180-LI (бесщеточная, диаметр диска 125 мм)
    Аккумуляторная угловая шлифовальная машина Bosch GWS 180-LI (бесщеточная, диаметр диска 125 мм)
    Аккумуляторная угловая шлифовальная машина Bosch GWS 180-LI (бесщеточная, диаметр диска 125 мм)
    Аккумуляторная угловая шлифовальная машина Bosch GWS 180-LI (бесщеточная, диаметр диска 125 мм)
      Аккумуляторная угловая шлифовальная машина Bosch GWS 180-LI (бесщеточная, диаметр диска 125 мм)
      Аккумуляторная угловая шлифовальная машина Bosch GWS 180-LI (бесщеточная, диаметр диска 125 мм)
      Аккумуляторная угловая шлифовальная машина Bosch GWS 180-LI (бесщеточная, диаметр диска 125 мм)
      Аккумуляторная угловая шлифовальная машина Bosch GWS 180-LI (бесщеточная, диаметр диска 125 мм)

      Аккумуляторная угловая шлифовальная машина Bosch GWS 180-LI 06019H9020

      17 690 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 9 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 12 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 9 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. О00000034270
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Макс. число оборотов, об/мин
      		11000
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      17 690 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 9 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 12 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 9 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Аккумуляторная угловая шлифмашина Bosch GWS 180-LI соло 06019H9020 предназначена для обработки (шлифовка, зачистка) и резки металлических изделий. Бесщеточный двигатель отличается высокой производительностью и долгим сроком службы. Для быстрой и безопасной замены оснастки предусмотрена функция блокировки шпинделя.

        Преимущества

        • Аккумуляторная технология избавляет оператора от необходимости следить за шнуром питания
        • Бесщеточный двигатель – выше мощность, дольше время работы
        • Малая масса и компактное исполнение
        • Плавный пуск для включения инструмента без рывков путем ограничения пускового момента
        • Блокировка шпинделя для удобной замены пильного диска
        • Кожух для защиты оператора от пыли и искр
        • Рукоятки с мягкими накладками Soft Grip