Угловая шлифмашина Bosch GWS 22-230 LVI 0.601.891.D00
Арт. Х11823
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|Германия
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Макс. число оборотов, об/мин
|6600
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Да
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Быстрозажимная гайка SDS
|Нет
- Угловая шлифмашина Bosch GWS 22-230 LVI 0.601.891.D00 применяется для зачистки, обдирки, резки и шлифовки в строительстве и ремонтных работах. Инструмент оснащен надежным двигателем, защищенным от пыли. Диаметр рабочего диска 230 мм. Рукоятки шлифмашины оснащены системой Vibration Control и обеспечивают надежное удержание и простое управление.
Преимущества
- Двигатель "Чемпион" мощностью 2000 Вт
- Система KickBack Stop - отключение инструмента при заклинивании диска
- Ограничение пускового тока
- Бронированная обмотка якоря - для защиты двигателя от пыли
- Малый вес инструмента делает работу более удобной
- Защита от непреднамеренного включения
- Плавный пуск