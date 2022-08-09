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Угловая шлифмашина Bosch GWS 22-230 LVI 0.601.891.D00
5.0
1
Найти аналог
Сетевые УШМ (болгарки)
    Угловая шлифмашина Bosch GWS 22-230 LVI 0.601.891.D00
    Арт. Х11823
    5.0
    1
    Угловая шлифмашина Bosch GWS 22-230 LVI 0.601.891.D00

      Угловая шлифмашина Bosch GWS 22-230 LVI 0.601.891.D00

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х11823
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Родина бренда
      		Германия
      Макс. число оборотов, об/мин
      		6600
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Да
      Быстрозажимная гайка SDS
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Угловая шлифмашина Bosch GWS 22-230 LVI 0.601.891.D00 применяется для зачистки, обдирки, резки и шлифовки в строительстве и ремонтных работах. Инструмент оснащен надежным двигателем, защищенным от пыли. Диаметр рабочего диска 230 мм. Рукоятки шлифмашины оснащены системой Vibration Control и обеспечивают надежное удержание и простое управление.

        Преимущества

        • Двигатель "Чемпион" мощностью 2000 Вт
        • Система KickBack Stop - отключение инструмента при заклинивании диска
        • Ограничение пускового тока
        • Бронированная обмотка якоря - для защиты двигателя от пыли
        • Малый вес инструмента делает работу более удобной
        • Защита от непреднамеренного включения
        • Плавный пуск