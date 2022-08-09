Преимущества

Двигатель "Чемпион" мощностью 2000 Вт

Система KickBack Stop - отключение инструмента при заклинивании диска

Ограничение пускового тока

Бронированная обмотка якоря - для защиты двигателя от пыли

Малый вес инструмента делает работу более удобной

Защита от непреднамеренного включения

Плавный пуск

Угловая шлифмашина Bosch GWS 22-230 LVI 0.601.891.D00 применяется для зачистки, обдирки, резки и шлифовки в строительстве и ремонтных работах. Инструмент оснащен надежным двигателем, защищенным от пыли. Диаметр рабочего диска 230 мм. Рукоятки шлифмашины оснащены системой Vibration Control и обеспечивают надежное удержание и простое управление.