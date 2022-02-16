Угловая шлифмашина Bosch GWS 700 0.601.3A3.0R0
Арт. О00000030709
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Макс. число оборотов, об/мин
|11000
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
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- Сетевая углошлифовальная машина BOSCH GWS 700 06013A30R0 предназначена для отрезных работ. Подходит для шлифования небольших участков материала. Максимальный диаметр диска 125 мм позволяет подобрать оптимальную оснастку из широкого ассортимента. Блокировка шпинделя способствует быстрой замене оснастки для своевременного продолжения работы. Компактный размер изделия и дополнительная рукоятка с изолированной поверхностью обеспечивают надежный хват инструмента. Корпус с двойными воздухозаборниками создает улучшенное охлаждение двигателя и помогает продлить срок службы инструмента.
Преимущества
- Высокая мощность – для выполнения сложных работ
- Максимальный диаметр диска 125 мм – широкий ассортимент для выбора оснастки
- Защитный кожух – для защиты пользователя от пыли и искр
- Блокировка шпинделя – быстрая смена оснастки для своевременного продолжения работы
- Компактный размер изделия – для удобного управления
- Фиксация кнопки включения – для комфортного использования в процессе работы
- Дополнительная рукоятка с изолированной поверхностью – надежный хват инструмента
- Корпус с двойными воздухозаборниками – для улучшенного охлаждения двигателя