Угловая шлифмашина Bosch GWS 700 0.601.3A3.0R0

Сетевая углошлифовальная машина BOSCH GWS 700 06013A30R0 предназначена для отрезных работ. Подходит для шлифования небольших участков материала. Максимальный диаметр диска 125 мм позволяет подобрать оптимальную оснастку из широкого ассортимента. Блокировка шпинделя способствует быстрой замене оснастки для своевременного продолжения работы. Компактный размер изделия и дополнительная рукоятка с изолированной поверхностью обеспечивают надежный хват инструмента. Корпус с двойными воздухозаборниками создает улучшенное охлаждение двигателя и помогает продлить срок службы инструмента.

Преимущества