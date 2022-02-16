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Угловая шлифмашина Bosch GWS 700 0.601.3A3.0R0
5.0
1
3 399 ₽
5 350 ₽
Сетевые УШМ (болгарки)
    Угловая шлифмашина Bosch GWS 700 0.601.3A3.0R0
    Арт. О00000030709
    5.0
    1
    Угловая шлифмашина Bosch GWS 700 0.601.3A3.0R0
    Угловая шлифмашина Bosch GWS 700 0.601.3A3.0R0
    Угловая шлифмашина Bosch GWS 700 0.601.3A3.0R0
    Угловая шлифмашина Bosch GWS 700 0.601.3A3.0R0
    Угловая шлифмашина Bosch GWS 700 0.601.3A3.0R0
    Угловая шлифмашина Bosch GWS 700 0.601.3A3.0R0
    Угловая шлифмашина Bosch GWS 700 0.601.3A3.0R0
      Угловая шлифмашина Bosch GWS 700 0.601.3A3.0R0
      Угловая шлифмашина Bosch GWS 700 0.601.3A3.0R0
      Угловая шлифмашина Bosch GWS 700 0.601.3A3.0R0
      Угловая шлифмашина Bosch GWS 700 0.601.3A3.0R0
      Угловая шлифмашина Bosch GWS 700 0.601.3A3.0R0
      Угловая шлифмашина Bosch GWS 700 0.601.3A3.0R0
      Угловая шлифмашина Bosch GWS 700 0.601.3A3.0R0

      Угловая шлифмашина Bosch GWS 700 0.601.3A3.0R0

      • -1 951 ₽
      3 399 ₽
      5 350 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000030709
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Макс. число оборотов, об/мин
      		11000
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      • -1 951 ₽
      3 399 ₽
      5 350 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Сетевая углошлифовальная машина BOSCH GWS 700 06013A30R0 предназначена для отрезных работ. Подходит для шлифования небольших участков материала. Максимальный диаметр диска 125 мм позволяет подобрать оптимальную оснастку из широкого ассортимента. Блокировка шпинделя способствует быстрой замене оснастки для своевременного продолжения работы. Компактный размер изделия и дополнительная рукоятка с изолированной поверхностью обеспечивают надежный хват инструмента. Корпус с двойными воздухозаборниками создает улучшенное охлаждение двигателя и помогает продлить срок службы инструмента.

        Преимущества

        • Высокая мощность – для выполнения сложных работ
        • Максимальный диаметр диска 125 мм – широкий ассортимент для выбора оснастки
        • Защитный кожух – для защиты пользователя от пыли и искр
        • Блокировка шпинделя – быстрая смена оснастки для своевременного продолжения работы
        • Компактный размер изделия – для удобного управления
        • Фиксация кнопки включения – для комфортного использования в процессе работы
        • Дополнительная рукоятка с изолированной поверхностью – надежный хват инструмента
        • Корпус с двойными воздухозаборниками – для улучшенного охлаждения двигателя