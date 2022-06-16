Угловая шлифмашина Bosch GWS 9-125 0.601.396.022 (с кругом по дереву 125 мм)
Арт. О00000007136
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Россия
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Макс. число оборотов, об/мин
|11000
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
- Угловая шлифмашина Bosch GWS 9-125 0.601.396.022 предназначена для профессиональных работ.
Дополнительная рукоятка упрощает управление инструментом. Установить ее можно слева или справа, в зависимости от предпочтения оператора.
Кожух защищает пользователя от искр и пыли.
Преимущества
- Мощный двигатель - для высокой производительности
- Вентиляционные отверстия - для охлаждения двигателя
- Защитный кожух устойчив к проворачиванию
- Блокировка шпинделя - для простой смены оснастки
- Дополнительная двухпозиционная рукоятка - для надежного удержания Bosch GWS 9-125 0.601.396.022
- Максимально компактный корпус двигателя - для удобства работы в труднодоступных местах
- Косозубые шестерни - для долгого срока службы и низкого уровня шума
- Усовершенствованная система внутреннего отвода воздуха - для улучшенной защиты от пыли