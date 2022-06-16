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Угловая шлифмашина Bosch GWS 9-125 0.601.396.022 (с кругом по дереву 125 мм)
5.0
2
Найти аналог
Сетевые УШМ (болгарки)
    Угловая шлифмашина Bosch GWS 9-125 0.601.396.022 (с кругом по дереву 125 мм)
    Арт. О00000007136
    5.0
    2
    Угловая шлифмашина Bosch GWS 9-125 0.601.396.022 (с кругом по дереву 125 мм)
    Угловая шлифмашина Bosch GWS 9-125 0.601.396.022 (с кругом по дереву 125 мм)
    Угловая шлифмашина Bosch GWS 9-125 0.601.396.022 (с кругом по дереву 125 мм)
      Угловая шлифмашина Bosch GWS 9-125 0.601.396.022 (с кругом по дереву 125 мм)
      Угловая шлифмашина Bosch GWS 9-125 0.601.396.022 (с кругом по дереву 125 мм)
      Угловая шлифмашина Bosch GWS 9-125 0.601.396.022 (с кругом по дереву 125 мм)

      Угловая шлифмашина Bosch GWS 9-125 0.601.396.022 (с кругом по дереву 125 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000007136
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. число оборотов, об/мин
      		11000
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Угловая шлифмашина Bosch GWS 9-125 0.601.396.022 предназначена для профессиональных работ.
        Дополнительная рукоятка упрощает управление инструментом. Установить ее можно слева или справа, в зависимости от предпочтения оператора.
        Кожух защищает пользователя от искр и пыли.

        Преимущества

        • Мощный двигатель - для высокой производительности
        • Вентиляционные отверстия - для охлаждения двигателя
        • Защитный кожух устойчив к проворачиванию
        • Блокировка шпинделя - для простой смены оснастки
        • Дополнительная двухпозиционная рукоятка - для надежного удержания Bosch GWS 9-125 0.601.396.022
        • Максимально компактный корпус двигателя - для удобства работы в труднодоступных местах
        • Косозубые шестерни - для долгого срока службы и низкого уровня шума
        • Усовершенствованная система внутреннего отвода воздуха - для улучшенной защиты от пыли