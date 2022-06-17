Преимущества

Быстрая смена оснастки без ключа и гайки - благодаря системе X-LOCK

У Bosch GWX 10-125 06017B3000 надежный двигатель с оптимизированным прямым охлаждением - для больших нагрузкой

Кожух (с защитой от проворачивания) уберегает оператора от искр и пыли

Двухпозиционная боковая рукоятка - для комфортной работы

Фиксация клавиши "Пуск" - для продолжительных работ

Угловая шлифмашина Bosch GWX 10-125 06017B3000 применяется в строительных работах для шлифовки, резки или очистки металлических изделий. Плавающий переключатель с фиксацией во включенном положении – для удобного управления инструментом. Защитный кожух закрывает пользователя от пыли и искр, которые возникают при резке и шлифовке. Корпус редуктора может поворачиваться на 90 градусов, помогая решать различные задачи.