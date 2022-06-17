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Угловая шлифмашина Bosch GWX 10-125 06017B3000
5.0
1
8 290 ₽
8 630 ₽
Сетевые УШМ (болгарки)
    Угловая шлифмашина Bosch GWX 10-125 06017B3000
    Арт. О00000010344
    5.0
    1
    Угловая шлифмашина Bosch GWX 10-125 06017B3000
    Угловая шлифмашина Bosch GWX 10-125 06017B3000
    Угловая шлифмашина Bosch GWX 10-125 06017B3000
    Угловая шлифмашина Bosch GWX 10-125 06017B3000
      Угловая шлифмашина Bosch GWX 10-125 06017B3000
      Угловая шлифмашина Bosch GWX 10-125 06017B3000
      Угловая шлифмашина Bosch GWX 10-125 06017B3000
      Угловая шлифмашина Bosch GWX 10-125 06017B3000

      Угловая шлифмашина Bosch GWX 10-125 06017B3000

      • -340 ₽
      8 290 ₽
      8 630 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. О00000010344
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Макс. число оборотов, об/мин
      		11000
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      • -340 ₽
      8 290 ₽
      8 630 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Угловая шлифмашина Bosch GWX 10-125 06017B3000 применяется в строительных работах для шлифовки, резки или очистки металлических изделий. Плавающий переключатель с фиксацией во включенном положении – для удобного управления инструментом. Защитный кожух закрывает пользователя от пыли и искр, которые возникают при резке и шлифовке. Корпус редуктора может поворачиваться на 90 градусов, помогая решать различные задачи.

        Преимущества

        • Быстрая смена оснастки без ключа и гайки - благодаря системе X-LOCK
        • У Bosch GWX 10-125 06017B3000 надежный двигатель с оптимизированным прямым охлаждением - для больших нагрузкой
        • Кожух (с защитой от проворачивания) уберегает оператора от искр и пыли
        • Двухпозиционная боковая рукоятка - для комфортной работы
        • Фиксация клавиши "Пуск" - для продолжительных работ