Угловая шлифмашина Bosch GWX 13-125S 0.601.7B6.002
Арт. О00000010347
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Макс. число оборотов, об/мин
|11500
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Да
Угловая шлифмашина Bosch GWX 13-125S 0.601.7B6.002 применяется для различных видов работ по шлифованию и резанию металлов и других материалов.
Преимущества:
- Быстрая смена оснастки без ключа и гайки - благодаря системе X-LOCK
- У Bosch GWX 13-125 S 06017B6002 надежный двигатель с электронной системой стабилизации - для высокой производительности
- KickBack Control и рукоятка Vibration Control - для повышенной защиты пользователя
- Блокировка шпинделя - для простой смены оснастки
- Кожух уберегает оператора от искр и пыли
- Двухпозиционная боковая рукоятка - для комфортной работы
- Фиксация клавиши "Пуск" - для продолжительных работ