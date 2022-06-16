Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Угловая шлифмашина Bosch GWX 13-125S 0.601.7B6.002
4.5
2
Найти аналог
Сетевые УШМ (болгарки)
    Угловая шлифмашина Bosch GWX 13-125S 0.601.7B6.002
    Арт. О00000010347
    4.5
    2
    Угловая шлифмашина Bosch GWX 13-125S 0.601.7B6.002

      Угловая шлифмашина Bosch GWX 13-125S 0.601.7B6.002

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000010347
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Макс. число оборотов, об/мин
      		11500
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Угловая шлифмашина Bosch GWX 13-125S 0.601.7B6.002 применяется для различных видов работ по шлифованию и резанию металлов и других материалов.

        Преимущества:

        • Быстрая смена оснастки без ключа и гайки - благодаря системе X-LOCK
        • У Bosch GWX 13-125 S 06017B6002 надежный двигатель с электронной системой стабилизации - для высокой производительности
        • KickBack Control и рукоятка Vibration Control - для повышенной защиты пользователя
        • Блокировка шпинделя - для простой смены оснастки
        • Кожух уберегает оператора от искр и пыли
        • Двухпозиционная боковая рукоятка - для комфортной работы
        • Фиксация клавиши "Пуск" - для продолжительных работ