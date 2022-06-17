Преимущества

Быстрая смена оснастки без ключа и гайки - благодаря системе X-LOCK

Электронная система стабилизации поддерживает постоянную частоту вращения даже под нагрузкой

У Bosch GWX 17-125 S 06017C4002 мощный двигатель с электронной системой стабилизации - для очень высокой производительности

Кожух уберегает оператора от искр и пыли

Двухпозиционная боковая рукоятка - для комфортной работы

Фиксация клавиши "Пуск" - для продолжительных работ

Оптимизированное охлаждение двигателя позволяет выдерживать большие перегрузки

Угловая шлифмашина Bosch GWX 17-125S 0.601.7C4.002 применяется в строительных работах для шлифовки, резки или очистки металлических изделий.Защитный кожух закрывает пользователя от пыли и искр, которые возникают при резке и шлифовке.Инструмент во время работы удобно удерживать за дополнительную рукоятку. Управление становится уверенным, а обработка более тщательной.