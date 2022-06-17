Угловая шлифмашина Bosch GWX 17-125S 0.601.7C4.002
Арт. О00000010348
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Германия
|
Родина бренда
|Германия
|
Макс. число оборотов, об/мин
|11500
|
Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Да
- Угловая шлифмашина Bosch GWX 17-125S 0.601.7C4.002 применяется в строительных работах для шлифовки, резки или очистки металлических изделий.
Защитный кожух закрывает пользователя от пыли и искр, которые возникают при резке и шлифовке.
Инструмент во время работы удобно удерживать за дополнительную рукоятку. Управление становится уверенным, а обработка более тщательной.
Преимущества
- Быстрая смена оснастки без ключа и гайки - благодаря системе X-LOCK
- Электронная система стабилизации поддерживает постоянную частоту вращения даже под нагрузкой
- У Bosch GWX 17-125 S 06017C4002 мощный двигатель с электронной системой стабилизации - для очень высокой производительности
- Кожух уберегает оператора от искр и пыли
- Двухпозиционная боковая рукоятка - для комфортной работы
- Фиксация клавиши "Пуск" - для продолжительных работ
- Оптимизированное охлаждение двигателя позволяет выдерживать большие перегрузки