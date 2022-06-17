Угловая шлифмашина Bosch X-LOCK GWX 9-125S 0.601.7B2.000
Арт. О00000010343
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Германия
|
Макс. число оборотов, об/мин
|11000
|
Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
- Углошлифмашина Bosch GWX 9-125 S 06017B2000 предназначена для профессиональных работ.
На долгий срок службы влияют:
- Косозубые шестерни редуктора снижают шум и вибрацию – УШМ служит дольше на 30% по сравнению с предыдущей моделью
- Угольные щетки имеют увеличенный на 30% ресурс – их придется реже менять по сравнению с предыдущей моделью
- Металлический фланец обладает высокой прочностью и не деформируется при интенсивных нагрузках
Прямоугольная кнопка фиксации шпинделя. Большая площадь позволяет легко нажимать на кнопку даже в перчатках.
Преимущества
- Быстрая смена оснастки без ключа и гайки - благодаря системе X-LOCK
- Мощный двигатель - для высокой производительности
- Вентиляционные отверстия - для охлаждения двигателя
- Защитный кожух устойчив к проворачиванию
- Блокировка шпинделя - для простой смены оснастки
- Дополнительная двухпозиционная рукоятка - для надежного удержания Bosch GWX 9-125 S 06017B2000
- Максимально компактный корпус двигателя - для удобства работы в труднодоступных местах
- Косозубые шестерни - для долгого срока службы и низкого уровня шума
- Усовершенствованная система внутреннего отвода воздуха - для улучшенной защиты от пыли