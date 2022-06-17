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Угловая шлифмашина Bosch X-LOCK GWX 9-125S 0.601.7B2.000
5.0
2
Найти аналог
Сетевые УШМ (болгарки)
    Угловая шлифмашина Bosch X-LOCK GWX 9-125S 0.601.7B2.000
    Арт. О00000010343
    5.0
    2
    Угловая шлифмашина Bosch X-LOCK GWX 9-125S 0.601.7B2.000

      Угловая шлифмашина Bosch X-LOCK GWX 9-125S 0.601.7B2.000

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000010343
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Макс. число оборотов, об/мин
      		11000
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Углошлифмашина Bosch GWX 9-125 S 06017B2000 предназначена для профессиональных работ.

        На долгий срок службы влияют:

        • Косозубые шестерни редуктора снижают шум и вибрацию – УШМ служит дольше на 30% по сравнению с предыдущей моделью
        • Угольные щетки имеют увеличенный на 30% ресурс – их придется реже менять по сравнению с предыдущей моделью
        • Металлический фланец обладает высокой прочностью и не деформируется при интенсивных нагрузках

        Прямоугольная кнопка фиксации шпинделя. Большая площадь позволяет легко нажимать на кнопку даже в перчатках.

        Преимущества

        • Быстрая смена оснастки без ключа и гайки - благодаря системе X-LOCK
        • Мощный двигатель - для высокой производительности
        • Вентиляционные отверстия - для охлаждения двигателя
        • Защитный кожух устойчив к проворачиванию
        • Блокировка шпинделя - для простой смены оснастки
        • Дополнительная двухпозиционная рукоятка - для надежного удержания Bosch GWX 9-125 S 06017B2000
        • Максимально компактный корпус двигателя - для удобства работы в труднодоступных местах
        • Косозубые шестерни - для долгого срока службы и низкого уровня шума
        • Усовершенствованная система внутреннего отвода воздуха - для улучшенной защиты от пыли