Угловая шлифмашина Bosch X-LOCK GWX 9-125S 0.601.7B2.000

Углошлифмашина Bosch GWX 9-125 S 06017B2000 предназначена для профессиональных работ.

На долгий срок службы влияют:

Косозубые шестерни редуктора снижают шум и вибрацию – УШМ служит дольше на 30% по сравнению с предыдущей моделью

Угольные щетки имеют увеличенный на 30% ресурс – их придется реже менять по сравнению с предыдущей моделью

Металлический фланец обладает высокой прочностью и не деформируется при интенсивных нагрузках

Прямоугольная кнопка фиксации шпинделя. Большая площадь позволяет легко нажимать на кнопку даже в перчатках.

Преимущества