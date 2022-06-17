Коронка Bosch Progressor 2.608.594.239 (102 мм)

Преимущества

Коронка изготовлена из Bi-Metal с содержанием 8 % кобальта для повышения прочности

Оснастка имеет улучшенную полоску зубьев с прогрессивным шагом, что обеспечивает ускоренную резку

Коронка BiM PROGRESSOR Bosch 2608594239 предназначена для сетевых и аккумуляторных дрелей-шуруповертов. Применяется для сверления отверстий в древесине, гипсокартоне, пластике, металле, цветном металле и нержавеющей стали.