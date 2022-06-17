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Коронка Bosch Progressor 2.608.594.239 (102 мм)
5.0
2
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Коронки по дереву
    Коронка Bosch Progressor 2.608.594.239 (102 мм)
    Арт. О00000009891
    5.0
    2
    Коронка Bosch Progressor 2.608.594.239 (102 мм)
    Коронка Bosch Progressor 2.608.594.239 (102 мм)
      Коронка Bosch Progressor 2.608.594.239 (102 мм)
      Коронка Bosch Progressor 2.608.594.239 (102 мм)

      Коронка Bosch Progressor 2.608.594.239 (102 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000009891
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      max диаметр, мм
      		102
      Материал
      		биметаллический сплав
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Коронка BiM PROGRESSOR Bosch 2608594239 предназначена для сетевых и аккумуляторных дрелей-шуруповертов. Применяется для сверления отверстий в древесине, гипсокартоне, пластике, металле, цветном металле и нержавеющей стали.

        Преимущества

        • Коронка изготовлена из Bi-Metal с содержанием 8 % кобальта для повышения прочности
        • Оснастка имеет улучшенную полоску зубьев с прогрессивным шагом, что обеспечивает ускоренную резку