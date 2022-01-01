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Коронка Bosch Progressor 2.608.594.244 121мм
5 290 ₽
5 400 ₽
Коронки по дереву
    Коронка Bosch Progressor 2.608.594.244 121мм
    Арт. О00000016286
    Коронка Bosch Progressor 2.608.594.244 121мм
    Коронка Bosch Progressor 2.608.594.244 121мм
      Коронка Bosch Progressor 2.608.594.244 121мм
      Коронка Bosch Progressor 2.608.594.244 121мм

      Коронка Bosch Progressor 2.608.594.244 121мм

      • -110 ₽
      5 290 ₽
      5 400 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000016286

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип упаковки
      		коробка
      max диаметр, мм
      		121
      Все характеристики
      • -110 ₽
      5 290 ₽
      5 400 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Коронка BiM PROGRESSOR Bosch 2608594244 предназначена для сетевых и аккумуляторных дрелей-шуруповертов. Применяется для сверления отверстий в древесине, гипсокартоне, пластике, металле, цветном металле и нержавеющей стали.

        Преимущества

        • Коронка изготовлена из Bi-Metal с содержанием 8 % кобальта для повышения прочности
        • Оснастка имеет улучшенную полоску зубьев с прогрессивным шагом, что обеспечивает ускоренную резку